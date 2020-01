L’UE songe à obliger tous les téléphones à avoir le même port de chargement

C’est surtout pour limiter les déchets électroniques que le Parlement européen discute présentement de cette idée, qui devrait faire l’objet d’un vote d’ici la fin de la session parlementaire. Plus de 51 000 tonnes de fils de recharge se retrouvent dans des dépotoirs européens tous les ans, selon ce qu'a souligné l’élu Alex Agius Saliba lors des débats.

Cette mesure ferait aussi en sorte que les entreprises n’auraient pas besoin d’inclure un chargeur dans la boîte de leurs nouveaux téléphones. Idéalement, les gens se serviraient tout simplement de leur ancien fil avec leur nouvel appareil.

Cela fait plus de 10 ans que l’Union européenne (UE) tente de mettre en place un tel règlement, avec des résultats plutôt mitigés. Elle encourage l’industrie technologique à adopter la même norme depuis 2009, mais n’a pas passé de loi à cet effet.

Le Parlement a évoqué la possibilité d’obliger les entreprises à utiliser des connecteurs USB-C, Micro-USB ou Lightning.

Apple en défaveur

L’UE a mené en 2018 une évaluation des potentielles répercussions d’une telle loi et a demandé aux fabricants de donner leur avis sur un port de chargement universel.

Apple avait alors plaidé qu'un tel règlement mettrait un frein à l’innovation au lieu de l’encourager et qu’il générerait un important volume de déchets électroniques en plus de causer des désagréments aux utilisateurs et utilisatrices .

Ses iPhone et une bonne partie de sa gamme d’iPad sont munis d’un port Lightning, dont elle est propriétaire, tandis que ses nouveaux ordinateurs portables sont tous équipés de ports USB-C.

Il se pourrait par contre que ce potentiel règlement ne nuisent pas aux futurs iPhone : selon le réputé analyste Ming-Chi Kuo, Apple pense actuellement vendre un téléphone intelligent sans port de chargement et qui se rechargerait uniquement sans fil.