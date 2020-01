Colisée du District 55 : 74 modifications totalisant 1,7 M$

La valeur du projet parmi les plus importants de l’histoire de Trois-Rivières se chiffrait initialement à 56,7 millions de dollars. Puisque que 74 changements de directives ont été faits à ce jour, ce montant s’élève maintenant à 58,4 millions de dollars. Il s’agit donc d’une différence de 1,7 million de dollars.

En septembre, Radio-Canada détaillait le contenu des 57 premières demandes de modification. La Ville indiquait que les coûts supplémentaires étaient puisés dans un fonds de réserve de 1,9 million de dollars. Le maire, Jean Lamarche, assurait que les modifications n’entraînaient pas de dépassements de coûts.

État des travaux extérieurs en décembre 2019. Photo : Radio-Canada

Le fonds de réserve sur le point d’être à sec?

Même si le fonds de contingence compte 1,9 million de dollars et que 1,7 million de dollars supplémentaire a été dépensé, la Ville assure qu’il reste plus de 200 000 $ pour des imprévus et que ses réserves sont loin d’être à sec.

Il y a deux enveloppes dans lesquelles la Ville peut puiser pour les ajouts ou les modifications au chantier du Colisée : l’enveloppe de contingence et l’enveloppe de gestion de risque , affirme l'agent de communication de la Ville de Trois-Rivìères, Guillaume Cholette-Janson. Il reste environ 325 000 $ dans la gestion de risque et 170 000 $ dans la contingence , précise-t-il.

La Ville ajoute que l’enveloppe budgétaire totale, incluant entre autres l’achat du terrain et les services professionnels, est toujours de 60,6 millions de dollars.

Image de la patinoire principale au futur colisée de Trois-Rivières Photo : Groupe TEQ

Toilettes VIP, concession alimentaire et détecteurs de métal

La plus importante dépense des nouvelles modifications est l'ajout d'un tableau indicateur rétractable, au coût de 500 000 $. La Ville explique que le but est d’offrir des spectacles sans limitation et de réduire au maximum l’impact physique et visuel du tableau indicateur .

Plusieurs modifications entraînent, quant à elles, des économies. Par exemple, la suppression d’une deuxième concession alimentaire pour laquelle on avait prévu 15 000 $ et des salles de bains dans les salons VIP qui devaient coûter près de 3000 $.

Toutes les modifications ont été entérinées par le conseil municipal.