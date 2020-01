Onze individus associés aux Hells Angels arrêtés en lien avec le trafic de drogue

Ces arrestations sont le résultat de la collaboration entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police de Saskatoon et le service de police de Prince Albert qui ont créé une unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO).

Selon l’inspecteur Craig Mushka, l’enquête Project Norse a pris sept mois. Près de 100 policiers et agents y ont contribué.

D’après Craig Mushka, cette opération policière est l’une des plus importantes qu’a connues la police de Prince Albert.

Le superintendant de la GRCGendarmerie royale du Canada , Ted Munro,confirme que les FreeWheelers ont des liens avec les Hells Angels, sans donner plus de détails puisque l’enquête est toujours en cours.

Craig Mushka ajoute que les individus arrêtés ont utilisé des permis légaux pour vendre et distribuer illégalement du cannabis. Le montant total des drogues saisies est de 224 000 $.

Ted Munro rappelle qu’il est dangereux d’acheter des drogues illicites sur le marché noir. Il explique qu’il n’y a aucune façon de savoir ce qu'elles contiennent.

Vous ne savez pas ce qu'est la substance ou ce qu'elle contient. Le résultat peut être sérieux ou mortel. Ted Munro, superintendant de la Gendarmerie royale du Canada

En plus du cannabis, près de 600 grammes de cocaïne ont été saisis ainsi que 87 000 dollars en argent comptant, trois carabines, un fusil de chasse et six véhicules.