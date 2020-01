Pascan Aviation n'atterrira plus à Baie-Comeau

Pascan Aviation n'offrira plus de vol au départ et à destination de Baie-Comeau à compter du 1 er février. La compagnie supprime cette desserte aérienne, mais elle conserve celles de Sept-Îles et de Wabush.

Les appareils de Pascan Aviation atterrissent à Baie-Comeau depuis plus de 15 ans. Ce service est utilisé par une soixantaine de personnes chaque mois.

C'est la diminution du transport de documents d'institutions financières par voie aérienne qui explique cette décision d'affaires, selon le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon.

Si je perds ce revenu-là, la question c'est : est-ce que je peux le remplacer par du volume passager additionnel? La réponse, c'est oui à certaines places et malheureusement, c'est non à certaines autres places, dont Baie-Comeau , dit le gestionnaire.

Le vice-président et copropriétaire de Pascan Aviation , Yani Gagnon. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon M. Gagnon, Pascan a appris cette semaine que les banques cesseraient d’acheminer des documents dans leurs avions. Il explique que ce sont principalement des chèques encaissés qui étaient acheminés par avion d’une banque à l’autre pour permettre le transfert de montant nécessaire entre elles.

Or, les chèques sont maintenant plus souvent numérisés et pour Yani Gagnon, c’est un impact de plus des nouvelles technologies auquel les entreprises doivent s’adapter.

Les appareils de Pascan Aviation qui survolent la Côte-Nord quotidiennement décollent de Saint-Hubert avant de se rendre à Bagotville, Baie-Comeau, Sept-Îles et finalement.

La liaison demeurera la même, mais l'arrêt effectué à Baie-Comeau sera supprimé.

La compagnie, qui dessert présentement 11 destinations, n’en desservira que plus que huit. En plus de Baie-Comeau, les dessertes aériennes de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, en Abitibi, cesseront aussi.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais