Un cafouillage à la cour municipale mène à l’acquittement de Jaggi Singh

Le militant Jaggi Singh a été acquitté mercredi des accusations d’entrave à un agent de la paix et de supposition de personne qui pesaient contre lui. L’absence de la procureure chargée du dossier, partie en congé de maternité, et l’incapacité du procureur en chef municipal à plaider en anglais ont amené le juge Pierre Bordeleau à prononcer l’acquittement de M. Singh.

Le célèbre militant altermondialiste et antifasciste avait été arrêté à Québec le 20 août 2017 en marge d’une manifestation organisée par le groupe identitaire La Meute contre l’ immigration illégale .

Des centaines de militants pro-immigration s’étaient rendus au centre-ville de Québec afin de mener une contre-manifestation. Le rassemblement avait dégénéré et mené à l’intervention de l’escouade antiémeute.

Lors de son arrestation, Jaggi Singh avait déclaré aux policiers s’appeler Michel Goulet, en référence à l’ancien joueur-vedette des Nordiques de Québec, d’où l’accusation de supposition de personne.

Son procès devait commencer mercredi matin à la cour municipale située sur la route de l’Église, dans le secteur de Sainte-Foy. Trois jours de délibérations étaient prévus.

Jaggi Singh lors de sa comparution à la cour municipale de Québec en août 2017 Photo : Radio-Canada

Absence

Or, à la surprise générale, la procureure affectée au dossier, Me Marie-Hélène Guillemette, brillait par son absence. L’avocate est présentement en congé de maternité. Une information qui n’aurait pas été communiquée à toute l’équipe de procureurs de la Ville de Québec.

L’absence de Me Guillemette, combinée à l’incapacité du procureur en chef municipal, Steve Marquis, à plaider la cause en anglais, langue avec laquelle Jaggi Singh est le plus à l’aise, n’a laissé d’autre choix au juge Bordeleau que de prononcer l’acquittement.

La Ville de Québec a indiqué qu’elle ne commenterait pas les événements ayant mené à l’annulation du procès du célèbre militant.

Dans un message publié sur Facebook, Jaggi Singh a accusé le procureur en chef d’avoir saboté le procès pour éviter l’ attention négative qui aurait été portée sur le travail des policiers lors de la manifestation du 20 août 2017.