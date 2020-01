Première course de canot à glace sur le fleuve samedi

Le coup d'envoi du Circuit québécois de canot à glace sera donné samedi avec la course de la banquise à Portneuf. Avec le temps doux qui a marqué le début de l’hiver, cette première course sera aussi pour plusieurs des équipes de canotiers parmi leurs premières sorties de l’année sur le fleuve Saint-Laurent.

C’est notamment le cas pour l’équipe Jean Anderson, un vétéran du sport qui accumule toujours les victoires.

Quand on arrive sur le fleuve dans de la glace qui a du relief et qu’il faut changer de manœuvre entre la rame et la trottinette, il faut répéter ces mouvements-là et on n’a pas pu le faire cette année, alors le premier vrai entraînement, ça va être la course de Portneuf , explique-t-il.

Les températures plus froides des derniers jours permettront aux canotiers de faire des séances d'entraînement plus complètes. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les équipes ensuite n'auront ensuite qu'une semaine pour s'entraîner avant la prochaine course qui se tiendra le 25 janvier à Rimouski.

Le calendrier des sept courses officielles du Circuit québécois de canot à glace : La Course de la Banquise, le 18 janvier à Portneuf;

Le Défi des glaces RikiFest, le 25 janvier à Rimouski;

Le Défi canot à glace, le 1er février à Montréal;

La Course en canot du Carnaval de Québec, le 9 février à Québec;

La Grande traversée, le 22 février à L'Isle-aux-Coudres;

La Course de canot à glace, le 29 février à Sorel-Tracy;

Le Grand défi des Traverseux, le 7 mars à Québec.

Le circuit de courses en est à sa 15e année d'existence. Au terme des sept courses officielles, la Coupe des glaces est attribuée aux équipes de chacune des catégories ayant obtenu le meilleur classement général.

En cas d’égalité au classement, la coupe est remise à l’équipe qui aura remporté la course du Carnaval de Québec du 9 février.

Jean Anderson est le canotier le plus titré de la discipline. Photo : Courtoisie/Circuit québécois de canot à glace / Tirée de Facebook

La coupe des glaces depuis qu’elle existe, je l’ai toujours gagnée , relate fièrement Jean Anderson. Il espère répéter l’exploit cette année avec son équipe. Il admet tout de même que les jeunes athlètes prennent de plus en plus d’expérience et ont le potentiel d’être des adversaires de taille.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf