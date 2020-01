Moins d'un citoyen sur deux appuie le tramway selon Québec 21

Selon la formation politique, il s'agit d'une « baisse marquée » des appuis au projet de l'administration Labeaume.

« Notre motivation, c'était de sonder les citoyens de Québec, savoir ce qu'eux en pensent », a déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, pour expliquer la démarche.

Le sondage a été mené en ligne par la firme CROP du 16 au 26 décembre 2019 auprès de 500 personnes.

On pense aussi aux contribuables qui passent beaucoup de temps, de plus en plus de temps dans leur véhicule à cause de différentes raisons, surtout l'impact de la congestion.

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21