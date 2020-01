Les consultations publiques de la GRC suscitent l'inquiétude en Saskatchewan

Le coup d’envoi a été donné aux consultations publiques de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les communautés rurales de la Saskatchewan. L’inquiétude est toujours vive pour des citoyens et des élus de ces villages qui craignent que la centralisation des services policiers ne les laisse pour compte.

La police fédérale mène une série de consultations dans sept localités, du 13 au 16 janvier. Le public est appelé à commenter un projet-pilote de centralisation des services de la GRCGendarmerie royale du Canada dans la région de Swift Current. L’initiative fait toutefois couler de l’encre depuis son annonce.

La mairesse de Maple Creek, où l’une de ces consultations se tient, affirme que ce projet-pilote fait peur à tout le monde .

Ils ont causé la panique en faisant croire aux gens qu’il n’y aurait plus de détachement dans la ville et ils craignent que les policiers ne puissent plus répondre dans un délai convenable. Michelle McKenzie, mairesse de Maple Creek

Notre détachement a mis 20 à 25 minutes pour se rendre au parc provincial de Cypress Hill pour une affaire d’entrée par effraction. Si les services sont centralisés à Swift Current, le temps de réponse sera nécessairement plus grand , illustre-t-elle.

Le lancement des consultations publiques et ce qu’elles impliquent auraient pu être gérés différemment , dit également la mairesse. La GRCGendarmerie royale du Canada a plutôt provoqué un état de panique dans tout le sud-ouest de la province .

L’importance d’une police près de sa communauté

À Shaunavon, la rencontre de lundi a été bien accueillie, note le maire Grant Greenslade. La centralisation des services policiers représente là aussi une très grande préoccupation .

Selon M. Greenslade, le modèle actuel de la GRCGendarmerie royale du Canada fonctionne très bien. Nous avons une équipe complète ici et nous sommes heureux. Les policiers font partie de notre communauté, certains d’entre eux s’impliquent en faisant du bénévolat, leurs enfants sont inscrits à nos écoles , souligne-t-il.

Commentaires et préoccupations

Bill Clearly, qui a participé à la consultation publique de Shaunavon, note qu’il a été question de la police communautaire, de son importance, et de l’engagement des policiers dans une communauté .

Il affirme que le plan de la GRCGendarmerie royale du Canada n’a pas été précisé au public lundi soir et qu’il demeure nébuleux. Selon lui, l’information recueillie lors de ces rencontres restera secrète .