Spotify propose maintenant des listes de lecture pour votre animal de compagnie

Il suffit d’aller sur le site web de Pet Playlists  (Nouvelle fenêtre) et de dire à Spotify quels sont les traits de personnalité de notre compagnon (calme ou énergique, timide ou amical, apathique ou curieux). Par exemple, un chien énergique pourrait obtenir une liste de lecture avec des morceaux entraînants, tandis qu'un chat craintif préférera avoir des tempos plus lents , explique Spotify dans un communiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La liste de lecture est générée selon les traits de personnalité de votre animal de compagnie. Photo : Capture d’écran Spotify

On peut ensuite téléverser une photo de l’animal, et une liste de lecture est sitôt générée. Il est possible créer des listes de lecture que pour ces cinq types d'animaux : chien, chat, hamster, oiseau et iguane. Le site web semble d’ailleurs fonctionner en anglais seulement, pour l’instant.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La photo de votre animal peut être intégrée à votre liste de lecture. Photo : Capture d'écran Spotify

Un balado pour chiens

En parallèle de cette nouvelle fonctionnalité offerte dans le monde entier, Spotify a aussi lancé, uniquement au Royaume-Uni, un balado exclusif pour « tenir compagnie, apporter du réconfort et aider à déstresser les chiens laissés seuls à la maison ».

Créé avec l'aide de spécialistes en comportement animal, « Le balado préféré de mon chien » propose pour l'instant deux épisodes de cinq heures. Chacun débute par une heure de paroles adressées au chien, pour l'apaiser à la suite du départ de son maître. Le balado se poursuit ensuite par de la musique apaisante et des conceptions sonores originales.