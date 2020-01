Un sixième débrayage de la FEESO prévu le 21 janvier prochain

Plusieurs membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario (FEESO) seront en grève mardi prochain dans le cadre d'un sixième débrayage d'un jour, qui touche des dizaines d'écoles francophones.

Les moyens de pression ciblent les écoles secondaires surtout des écoles francophones de conseils francophones, où la FEESOFédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario représente des employés de soutien.

Le président du syndicat, Harvey Bischof a indiqué par voie de communiqué qu'il s'agira du dernier jour de grève prévu avant la fin de la période d'examens des écoles secondaires.

M. Bischof a aussi indiqué que le syndicat annulerait l'action prévue le 21 janvier si le gouvernement accepte de rétablir et de maintenir les ratios de taille des classes et les effectifs de personnel qui étaient en place il y a à peine un an .

Les enseignants catholiques anglais ont déjà annoncé un jour de grève le 21 janvier, qui touchera toutes leurs écoles en Ontario.

Les écoles françaises touchées le 21 janvier :

Conseil scolaire catholique MonAvenir : École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Toronto)

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande

Garderie Mon Petit Jardin

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville

Conseil scolaire catholique MonAvenir, siège social (110 Drewry)

École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel

École élémentaire catholique Sainte-Madeleine

École secondaire catholique Saint-Frère-André

École élémentaire catholique du Sacré-Cœur (Toronto)

Point de Service Nord Est

École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce

École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier

École élémentaire catholique du Bon-Berger

École élémentaire catholique Frère-André

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie

École secondaire catholique Nouvelle-Alliance

École élémentaire catholique Sainte-Croix

École élémentaire catholique Saint-Louis

École élémentaire catholique Samuel-de-Champlain

École élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois (Borden)

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Brantford)

École élémentaire catholique Sainte-Marie (Simcoe)

Conseil scolaire Viamonde: École élémentaire La Pinède

École secondaire Le Caron

École publique Saint-Joseph

École secondaire Roméo-Dallaire

École élémentaire Chantal-Benoit

École élémentaire La Source

École élémentaire Laure-Rièse

École élémentaire Jeanne-Lajoie

Académie Alexandre-Dumas

École élémentaire Micheline-Saint-Cyr

École élémentaire Charles-Sauriol

École élémentaire Mathieu-da-Costa

École élémentaire Félix-Leclerc

École secondaire Toronto-Ouest

École élémentaire Gabrielle-Roy

École secondaire Collège Français

École élémentaire La Mosaïque

École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau

Siège social

Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario École secondaire publique Marc-Garneau (Trenton)

École élémentaire publique Cité-Jeunesse (Trenton)