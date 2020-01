Les grèves tournantes dans les écoles francophones du Nord de l’Ontario en photos

Voici un résumé de la journée en photos.

La présidente de la section locale 57 du FEESO Ginette Lefebvre est venue manifester à Chelmsford avec une quarantaine de grévistes. Mme Lefebvre qui représente les employés du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario se désole du manque de communication entre les deux parties et de l’absence de progression dans les négociations.

Deric Schryer, un père de famille et membre du comité de participation des parents de l’École Félix-Ricard à Sudbury estime que la grève bouscule la routine familiale des parents, et qu’elle a un impact direct sur les familles.

C’est certain que chaque situation est différente. Il y a des parents qui sont capables de prévoir et d’avoir quelqu’un pour les surveiller, et il y a d’autres parents qui doivent prendre un congé de travail

Deric Shryer