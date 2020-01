Confusion autour de l’étude commandée par Ottawa sur le pont de Québec

C’est du moins ce qu’affirme le président du Conseil du trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos. Invité à commenter le dossier, M. Duclos a déclaré mercredi que l’étude d’impact économique était complémentaire aux travaux du négociateur du gouvernement.

M. Charest n'a pas besoin de cette étude pour pouvoir produire son propre rapport , a martelé le ministre.

Pourtant, dans une communication écrite envoyée à Radio-Canada lundi, un porte-parole de Catherine McKenna affirmait le contraire.

Infrastructure Canada (INFC) est déterminé à soutenir M. Charest afin qu’il puisse remplir son mandat, et dans le cadre de cette diligence raisonnable, INFCInfrastructure Canada a lancé un appel d’offres pour obtenir des données essentielles au travail de ce dernier , écrivait Bruce Cheadle.

Ottawa pressé de passer à l’action

De son côté, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, estime que l’importance socio-économique du pont de Québec n’est plus à démontrer.

Il rappelle que l’urgence d’adopter des mesures pour assurer la pérennité de l’infrastructure fait consensus parmi les acteurs concernés.

M. Julien enjoint le gouvernement fédéral à réaliser rapidement sa promesse de repeindre et restaurer le pont de Québec.

Ça fait un certain temps que l'engagement du fédéral a été pris. Je crois qu'on doit être rendu au mode de réalisation de cet engagement-là le plus rapidement possible , a-t-il lancé.

Avec les informations d’Olivier Lemieux