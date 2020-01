La participation des immigrants à la réconciliation passe par une connaissance des Autochtones

Un rapport parrainé par la Fondation Winnipeg publié mercredi souligne que les nouveaux arrivants ont besoin d’être informés sans stéréotypes ni préjugés sur l’histoire et le vécu des peuples autochtones pour mieux participer à la réconciliation.

Certains immigrants arrivent au Canada avec une idée préconçue des Premières Nations, explique un des trois chercheurs qui a rédigé le rapport intitulé Mettre en place des espaces sûrs et favorables au dialogue et à l’établissement de relations entre les nouveaux arrivants et la population autochtone, Aliraza Alidina.

Cette vision erronée crée des tensions et des incompréhensions entre les deux groupes qui partagent pourtant beaucoup de choses en commun, selon lui.

Winnipeg a une grande population urbaine autochtone du Canada et l’immigration est en pleine expansion dans cette ville [...]. Il y a un manque de connaissances et d’informations pour faciliter la cohabitation des deux groupes , explique-t-il.

Le rapport recommande aux organismes d’accueil et d’accompagnement d’inclure dans les trousses d’orientation des thèmes spécifiques à propos de l’histoire des Autochtones et des peuples colonisateurs.

Il souligne que de nombreux dirigeants communautaires ont demandé la création d’outils pour aborder les perceptions stéréotypées courantes.

Il faudra documenter des stéréotypes nuisibles et les déconstruire à l’aide de représentations positives. Les nouveaux arrivants doivent discuter des stéréotypes de façon ouverte et sans la censure qui empêche un dialogue franc et authentique dans un environnement sûr. Extrait du rapport

M. Alidina ajoute que l’introduction des récits narratifs personnels ou biographiques des expériences des Autochtones permettra d’humaniser les conversations.

Par exemple, si l’enjeu est l’alcoolisme, l’animateur de la séance devrait entamer une discussion au sujet des causes et des effets sociaux, historiques et relatifs à la santé pour les personnes affectées par l’alcoolisme.

Les aînés et les leaders autochtones doivent travailler avec les organismes et les leaders des communautés immigrantes pour vulgariser les spécificités culturelles, spirituelles, sociales et communicationnelles des deux groupes, d’après le rapport.

Le niveau de langue utilisé lors de ces travaux ou des séances d’orientation doit être accessible et exempt d’expressions ou de jargon complexe pouvant prêter à confusion.

M. Alidina propose également d'encourager les deux communautés dans leur ensemble à prendre part à des projets liés aux affaires, au développement communautaire, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la conservation de la terre et à l’éducation des enfants.

Le suivi continu

Afin que les nouveaux arrivants prennent plaisir à lire des documents d’information même après les séances d’orientation, le rapport suggère que les trousses soient attrayantes visuellement. Il souligne que la présence de belles images, de dessins animés, des caricatures ou d’autres représentations colorées peuvent être des incitatifs à la lecture.

Les chercheurs insistent sur l’importance de mettre en place un processus de suivi afin de s’assurer que l’information partagée est bien comprise, mais aussi d’évaluer les outils utilisés.

Le rapport est disponible en français et en anglais.

On a pris l’effort de traduire ce rapport en français à la demande des organismes qui travaillent avec de nouveaux arrivants francophones , souligne Aliraza Alidina.

Actuellement, le rapport est disponible sur le site d’Immigration Partnership Winnipeg (IPW) et sur celui du Social Planning Council of Winnipeg (SPCW). Je suis sûr que d’autres organismes l’auront sur leur site plus tard , indique le chercheur.

Mettre en place des espaces sûrs et favorables au dialogue et à l’établissement de relations entre les nouv... by Martin Bruyere on Scribd Consulter sous forme de texte Rapport «Mettre en place des espaces sûrs et favorables au dialogue et à l’établissement de relations entre les nouveaux arrivants et la population autochtone»