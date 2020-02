Des histoires pour célébrer l'héritage des Noirs

Si ces livres publiés récemment permettent aux jeunes lectrices et lecteurs de la communauté noire de se reconnaître dans des personnages fictifs et de s'enorgueillir des parcours de personnalités publiques, ils donnent aussi l'occasion à tous les autres enfants - et à leurs parents - de (re)découvrir des pans de notre histoire commune.

L'album aborde entre autres le rapport que les Noirs entretiennent avec leurs cheveux. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Décoiffer les clichés

Une fillette veut une coiffure spéciale pour une occasion qui l’est tout autant. Son papa tente, au meilleur de ses compétences, de lui venir en aide. Nos boucles au naturel témoigne à la fois des particularités de coiffer des cheveux crépus et d’une fort sympathique relation père-fille.

Le cinéaste (et ex-joueur de football) américain Matthew A. Cherry a décroché l'Oscar dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation grâce à l’émouvant Hair Love, déjà visionné plus de quatre millions de fois sur la toile.

L’album jeunesse Nos boucles au naturel reprend l’essence de l’histoire qui y est développée, en évacuant le volet plus dramatique du film animé, pour en étoffer un autre, tout aussi intéressant et pertinent, quant à l’affirmation de soi de la petite Zuri.

Matthew A. Cherry et l’illustrateur Vashti Harrison s’intéressent donc entre autres, dans le livre, à ce que la fillette ressent quand ses cheveux sont tour à tour tressés ou en pompons… voire quand ils « ratatinent » sous la pluie.

L’auteur et l'illustrateur misent sur la dynamique, aussi amusante qu’engageante, entre Zuri et son papa, et sur leur attachement aux cheveux parfois indomptables de la petite. Papa trouve qu’ils sont magnifiques. Ça me rend fière. Grâce à mes cheveux, je peux être tout ce que je veux! soutient Zuri.

Alors que le court métrage d’animation fait une place à la mère de Zuri (et à sa propre relation avec ses cheveux de femme noire, et ce, sans pour autant occulter le rôle central du papa), Nos boucles au naturel évoque à peine la mère. Ainsi, bien qu’on finisse par comprendre pourquoi il s’agit d’une journée particulière pour la fillette et son père, l’impact émotif du dénouement n’est assurément pas le même dans le livre.

Cela dit, on peut sans contredit apprécier Nos boucles au naturel indépendamment du court métrage, pour ce qu’il représente : une chouette histoire mettant en vedette une attachante petite fille et son papa, et ouvrant en plus une fenêtre sur le rapport que femmes (surtout) et hommes noirs entretiennent avec leur chevelure.

Force est néanmoins de reconnaître que le court métrage du même titre, en version originale anglaise, s’avère la version la plus complète et poignante de cette histoire.

Le petit garçon du titre, c'est Devon Clunis, le premier Noir à diriger un corps policier au Canada. Photo : Radio-Canada

Concrétiser ses rêves

En 2012, Devon Clunis est devenu le premier Canadien noir à être nommé chef d'un corps policier au pays. Le petit garçon qui venait de la Jamaïque relate sa trajectoire, de Harmony Vale, sur son île natale, jusqu'à Winnipeg, où il s'est installé avec sa famille au milieu des années 1970, à l'âge de 11 ans.

Écrit à la première personne du singulier et cosigné avec sa conjointe, Pearlene, Le petit garçon qui venait de la Jamaïque interpelle d'autant plus les jeunes que les auteurs s'adressent aussi directement à eux. Quand Devon Clunis évoque l'uniforme qu'il portait à l'école en Jamaïque, il demande aux enfants comment ils s'habillent, eux, pour aller en classe, par exemple. Ces questions permettent assurément leur inclusion et leur réflexion, que ce soit sur les conditions dans lesquelles ils et elles vivent (avec ou sans électricité et eau courante, par exemple) ou encore sur l'importance d'avoir des gens qui les inspirent et soutiennent dans leur cheminement dans leur entourage. Certains passages deviennent cependant un brin moralisateurs, à trop insister par des J'espère que oui sur le message de responsabilisation et de confiance en soi.

Il s'avère par ailleurs dommage qu'aucune date ne donne une idée de la période dans laquelle s'inscrit le parcours de M. Clunis. Que les maisons d'édition (FriesenPress, pour la version originale et Éditions des Plaines, pour la version française) aient délibérément décidé de ne pas en alourdir l'histoire est une chose, mais qu'elles n'en offrent pas plus dans la fiche biographique de l'ex-chef de police de Winnipeg empêche d'ancrer concrètement sa trame de vie dans le temps. J'ai dû aller faire des recherches sur Internet pour entre autres apprendre que Devon Clunis a été chef de police nommé en 2012...

Au cours de sa carrière, Willie O'Ree a déjà évolué pour les Canadiens de Hull-Ottawa, au début des années 1960, peut-on lire dans cette biographie illustrée. Photo : Radio-Canada

Déjouer l'adversité

C'est dans l'uniforme des Bruins de Boston que Willie O'Ree a fait son entrée dans l'histoire, en devenant le premier joueur noir à prendre part à un match de la Ligue nationale de hockey (LNH). Or, pour parvenir à ce soir du 18 janvier 1958, le natif du Nouveau-Brunswick a non seulement dû cacher une blessure à un oeil, mais aussi mettre en échec les préjugés.

Sportif au talent inné, Willie O'Ree a préféré le hockey au baseball, entre autres. Entre ses deux passages au sein de l'alignement des Bruins, on apprend qu'il a aussi porté les couleurs des Canadiens de Hull-Ottawa, dans la Eastern Professionnal Hockey League, au cours de la saison 1960-1961. S'il n'a joué au final que 45 matchs dans la LNH, Willie O'Ree n'en poursuivra pas moins sa carrière professionnelle dans la Western Hockey League jusqu'à sa retraite, à l'âge de 43 ans, en 1979. Quelque 40 ans plus tard, il sera intronisé au Temple de la renommée du hockey.

Mariant un côté bande dessinée à un texte à l'information bien dosée, la mise en page de Voici Willie O'Ree rend la lecture aussi instructive que dynamique. Elizabeth MacLeod (la traduction du texte vers le français est signé Louise Binette) a trouvé un bel équilibre entre petite et grande histoire pour raconter le parcours du Canadien, en campant le contexte historique dans lequel Willie évolue et en établissant clairement une chronologie grâce à quelques dates particulièrement importantes dans sa vie et sa carrière.

Les illustrations Mike Deas apportent des compléments au texte, tantôt en se faisant plus ludiques, tantôt en montrant en images ce que le texte sous-entend. C'est entre autres le cas lorsque l'auteure évoque le Sud profond des États-Unis où Willie a joué au baseball à 20 ans et que Mike Deas illustre par des toilettes, des hôtels et des fontaines à eaux réservés aux Blancs...

Le colorisme est un thème rarement abordé en littérature. Il est au coeur de ce nouvel album du tandem Laura Nsafou et Barbara Brun. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Briller de soi

Iris et Jada sont jumelles. Identiques à un détail près : Iris a la peau aussi claire que l'acacia , alors que celle de Jada rappelle plutôt le cacao. Avec pour conséquence que les fillettes ne sont pas perçues ni appréciées de la même manière par certains membres de leur entourage. Même leur grand-mère n'hésite pas à dire à Jada qu'elle serait si jolie si [elle] n'étai[t] pas aussi foncée qu'un enfant de la Nuit!

Dans Le chemin de Jada, Laura Nsafou (à qui on doit aussi Comme un million de papillons noirs) aborde un enjeu rarement traité en littérature, et pas seulement jeunesse : celui d'une forme implicite de hiérarchie sociale des gens au sein de certaines communautés noires établie en fonction de la pigmentation plus ou moins foncée de leur peau.

Comme elle s'adresse à de jeunes enfants, l'auteure évoque plus qu'elle ne creuse l'idée que le teint clair d'Iris lui donne plus de valeur que celui foncé de sa jumelle, parmi les leurs. La Française, née de parents martiniquais et congolais, insiste plutôt sur l'importance de s'accepter telle qu'on est. Avec l'aide de l'illustratrice Barbara Brun, elle offre à Jada sa manière toute personnelle de briller aux yeux de tous.