Affaire Duguay-Taillefer : la mairesse de Senneterre-Paroisse prend position

Des membres du mouvement « Sandra Gaudet: la population exige des réponses » ont interpellé la table des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or, mercredi. Ils espèrent obtenir un appui public des maires pour leur cause, afin de favoriser un règlement hors cour le plus rapidement possible. Hugues Duguay et Billy Taillefer poursuivent le gouvernement du Québec et la Ville de Val-d'Or.

S'exprimant à titre personnel, le préfet Martin Ferron a dit comprendre la demande d'une enquête publique relativement à cette affaire, mais il refuse de prendre position au nom de la MRC.

Je comprends leur position, a-t-il déclaré. Personnellement, je pense qu'il est tout à fait légitime d'avoir une enquête publique pour rétablir les faits et avoir des informations plus à jour. Mais ça dépend du Procureur général, qui étudie sûrement le dossier. Comme maire de Malartic, je ne commenterai pas, tout comme les maires de Senneterre ou de Val-d'Or.

La séparation des pouvoirs est importante. On ne mettra pas de pression politique sur le juridique. On n'embarquera pas dans ce jeu inutile qui va juste être conflictuel. Le maire de Malartic et préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Martin Ferron

Jacline Rouleau demande des actions

La mairesse de Senneterre-Paroisse a pour sa part exprimé son appui à la cause de Billy Taillefer et Hugues Duguay, se disant convaincue de l'innocence des deux hommes depuis le tout début de l'affaire en 1990. Jacline Rouleau souhaite que les choses bougent rapidement.

Je veux que ça soit réglé, lance-t-elle. Il faut foncer et enfin avoir le point là-dessus. La mairesse de Senneterre-Paroisse, Jacline Rouleau

C'est une histoire qu’on n'aimerait pas vivre dans nos familles, dit-elle. Ils ont été défaits, tout comme la famille Gaudet. Il y a eu erreur judiciaire, on répare les torts et on essaie de trouver les coupables qui ont fait ça.

La mairesse de Senneterre-Paroisse entend participer à la marche prévue le 14 mars, à Val-d'Or. Jacline Rouleau affirme que son appui à la cause est d'abord personnel, mais qu'elle le démontre également en tant que mairesse.