Le seigneur des anneaux : on connaît maintenant la distribution de la série télé

Amazon Prime a dévoilé mardi les noms des acteurs et actrices qui joueront dans la très attendue série adaptée du Seigneur des Anneaux.

Déjà évoquée, la participation à la série de Robert Aramayo et de Joseph Mawle, qui ont respectivement interprété le jeune Ned Stark et Benjen Stark dans Le trône de fer (Game of Thrones), est confirmée.

Ils seront rejoints par l’actrice Nazanin Noniadi, qui a joué dans plusieurs épisodes des séries Homeland et Comment je l'ai rencontrée (How I Met Your Mother) ainsi que dans le film Scandale (Bombshell), qui est présentement à l’affiche.

Charlie Vickers, vu dans la série Les Médicis, et Megan Richards, qui a joué dans Wanderlust, seront également de la partie aux côtés de l’acteur canadien Dylan Smith, qui est né à Montréal, de Tom Budge et d'Ismael Cruz Cordova.

On savait déjà que c'est la jeune actrice Morfydd Clark, connue pour son rôle dans la série À la croisée des mondes, qui se glissera dans la peau de l'elfe Galadriel, prenant ainsi la suite de Cate Blanchett.

L'actrice britannique Morfydd Clark en 2019 Photo : getty images for bfi / John Phillips

Quelques rôles importants n’ont pas encore été attribués, selon Amazon qui n’a pas communiqué plus de détails quant aux personnages qu’incarneront ces acteurs et actrices.

Début du tournage prévu le mois prochain

Les deux premiers épisodes de la série à gros budget seront réalisés au réalisateur espagnol J.A. Bayona, qui a notamment tourné le film Monde jurassique : Le royaume déchu (Jurassic Park: Fallen Kingdom).

Les intrigues de cette adaptation en série télé de l’œuvre de J.R.R. Tolkien se dérouleront avant La communauté de l’anneau, qui constitue la première partie du Seigneur des anneaux.

Le tournage de la série devrait commencer en février en Nouvelle-Zélande.