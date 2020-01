Course à la direction conservatrice : Peter MacKay se lance

L’ancien ministre conservateur Peter MacKay sera candidat dans la course à la succession d’Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur, selon CBC News.

Il l’annoncera sur les réseaux sociaux au cours des prochaines heures. Le lancement de sa campagne est prévu pour la semaine prochaine.

Pour diriger sa campagne, Peter MacKay a choisi l’ancien député conservateur Alex Nuttall qui a travaillé pour Maxime Bernier lors de la dernière course fédérale et pour Patrick Brown lors de la course conservatrice provinciale en Ontario.

Selon CBC, M. Nuttall sera appuyé par Michael Dimond qui sera le directeur des communications de sa campagne. M. Diamond a travaillé dans le camp de Kellie Leitch lors de la course en 2017.

Les conservateurs choisiront leur nouveau chef le 27 juin prochain à Toronto.

Peter MacKay a été député de la Nouvelle-Écosse à la Chambre des communes de 1997 à 2015. C’est lui qui a succédé à Joe Clark à la tête du Parti progressiste-conservateur, au début des années 2000, lorsqu’il a fusionné avec l’Alliance canadienne pour devenir l’actuel Parti conservateur.

Dans le gouvernement de Stephen Harper, M. MacKay a été notamment ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de la Justice.

En 2015, il avait quitté la scène politique fédérale en expliquant qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille.

Quelques controverses

En 2011, Peter MacKay avait essuyé les critiques de l'opposition pour l'utilisation d'un hélicoptère militaire à Terre-Neuve. Il s'était défendu en soutenant qu'il n'avait fait que participer à un exercice de recherche et sauvetage.

En 2014, il avait été accusé de colporter des stéréotypes sur le rôle de la femme.

La même année, la publication sur les réseaux sociaux d'une photographie du ministre portant un chandail pro-armes a suscité de vives réactions.

En octobre dernier, M. MacKay avait sévèrement critiqué Andrew Scheer, estimant qu’il avait raté la cible alors qu'il était en échappée devant un filet désert. Selon lui, le conservatisme social de M. Scheer représentaient un fardeau nauséabond , qui aura finalement coûté au PCC l'élection du 21 octobre. Par la suite, il s’était défendu de lorgner la direction de la formation.

Peter MacKay exerçait le droit avant de se lancer en politique. Il a été admis au Barreau de la Nouvelle-Écosse en 1991.

Il a dirigé son propre cabinet à New Glasgow. Il a été nommé procureur de la Couronne deux ans plus tard.