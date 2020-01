L'artiste vancouvérois Stan Douglas représentera le Canada lors de la Biennale de Venise

Il sera chargé de créer une oeuvre inédite au pavillon canadien lors de l'événement qui se tiendra en 2021, annonce le Musée des beaux-arts du Canada.

Stan Douglas est l'un des artistes les plus respectés au pays et à l'échelle internationale et nous sommes enchantés de soutenir la création d'une nouvelle œuvre pour la Biennale de Venise , souligne la directrice générale du musée et membre du comité de sélection, Sasha Suda, dans un communiqué.

Une image de l’installation de 2005 de Stan Douglas intitulée Inconsolable Memories. Photo : Art Gallery of York University

Un artiste de renom

Le comité a salué la capacité de réinvention constante de l'artiste dans ses techniques de photographie, d'installations cinématographiques et de vidéos multicanaux.

Stan Douglas, qui a remporté le prix Audain l'an dernier, est connu pour un ensemble d'œuvres cinématographiques et photographiques, mais aussi pour ses productions théâtrales et ses projets multidisciplinaires où des périodes de tension, des événements historiques locaux et des réflexions sur la société sont explorés.

L’artiste Vancouverois Stan Douglas a reconstitué l’émeute survenue le 7 août 1971 dans le quartier Gastown dans son installation vitrée au centre Woodwards. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Robitaille

Ses oeuvres sont exposées à travers le monde, notamment au Museum of Modern Art de New York, le Centre Pompidou à Paris, la Tate Gallery de Londres, au musée des beaux-arts de Vancouver et au Musée des beaux-arts d'Ottawa.

L’artiste se joint à une liste prestigieuse de Canadiens, dont Emily Carr, Jean-Paul Riopelle, Geneviève Cadieux, Shary Boyle et le collectif Isuma, qui ont représenté le Canada dans le passé.

Avec plus de 80 pays participants la Biennale de Venise,est l'exposition d'art contemporain la plus importante au monde, et la seule exposition internationale d'arts visuels où le Canada délègue une représentation officielle.