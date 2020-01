Les logements locatifs toujours plus rares, toujours plus chers

La proportion d'appartements locatifs disponibles a reculé pour une troisième année de suite, en 2019, au pays, a indiqué mercredi la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Il est donc de plus en plus difficile de trouver un logement, ce qui fait grimper les loyers.

Le taux d'inoccupation national s’est établi à 2,2 %, son niveau le plus bas depuis 2002, alors qu’il était de 2,4 % en 2018.

La forte demande de logements locatifs a continué de dépasser la croissance de l'offre , a expliqué dans un communiqué Bob Dugan, économiste en chef de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logementSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Les marchés de Halifax, Toronto et Vancouver demeurent parmi les plus problématiques : les taux d'inoccupation se sont établis respectivement à 1 %, 1,1 % et 1,5 % en 2019.

La situation s’est détériorée à Montréal. Le taux d'inoccupation y a même atteint son niveau le plus bas en 15 ans, soit 1,5 %.

Les taux d'inoccupation sont demeurés stables dans la plupart des autres régions, notamment dans les principaux marchés des Prairies, soit Calgary (3,9 %), Regina (7,8 %) et Winnipeg (3,1 %).

Les faibles taux d'inoccupation observés dans les grands centres soulignent la nécessité d'accroître l'offre de logements locatifs afin d'assurer l'accès à des logements abordables. Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL

Forte hausse des loyers

Cette baisse de la disponibilité des appartements locatifs s’est accompagnée d' une forte croissance des loyers, le loyer moyen des appartements de deux chambres ayant augmenté de 3,9 % entre octobre 2018 et octobre 2019. Il s'agit du rythme de croissance des loyers le plus rapide dans l'échantillon commun depuis octobre 2001.

Le loyer moyen des appartements de deux chambres a augmenté à Toronto (6,1 %), à Vancouver (4,9 %), à Halifax (3,7 %), à Montréal (3,4 %) et à Calgary (2,2 %). La hausse a ralenti à Vancouver – contrairement ce qui a été constaté ailleurs –, mais elle y a néanmoins été supérieure à la moyenne nationale.

Le loyer moyen des appartements de deux chambres était encore une fois le plus élevé à Vancouver (1748 $) et à Toronto (1562 $). Il est également resté supérieur à la moyenne nationale à Calgary (1305 $) et à Halifax (1202 $).

Il est toutefois demeuré relativement bas à Montréal (855 $), comme ailleurs au Québec.

La SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement établit ces données en se basant sur des observations faites chaque année en octobre dans les régions urbaines de plus de 10 000 habitants pour ce qui est des immeubles construits expressément pour le marché locatif, et en septembre dans 17 grands centres pour ce qui est du marché locatif secondaire des appartements en copropriété.