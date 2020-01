Le gouvernement Ford offre jusqu'à 60 $ par enfant les jours de grève d'enseignants

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a fait l'annonce mercredi, peu après l'annonce de grèves tournantes prévues lundi prochain par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO).

Notre gouvernement a pris cette décision en raison du grand nombre de parents touchés financièrement par les décisions imposées par les syndicats. Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce

En point de presse, le ministre a indiqué que le coût de cette mesure pour le gouvernement Ford est évalué à 48 millions de dollars par jour si tous les syndicats sont en grève en même temps.

Le montant versé dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge de l'enfant. Les parents éligibles recevraient:

60 $ par jour pour chaque enfant de 0 à 6 ans qui n'est pas encore inscrit à l'école, mais qui fréquente un centre de services de garde en milieu scolaire qui doit fermer à cause de la grève

40 $ par jour pour chaque enfant inscrit à la maternelle ou au jardin d'enfants

25 $ par jour pour chaque enfant de la première à la septième année

40 $ par jour pour chaque enfant ayant des besoins particuliers qui fréquente une école élémentaire ou secondaire (de la maternelle à la 12e année, ou jusqu'à l'âge de 21 ans)

Le ministre a indiqué que l'aide financière pourrait être versée rétroactivement aux parents admissibles pour les aider à couvrir les coûts déjà engagés en raison des interruptions de travail qui ont eu lieu durant les négociations collectives actuelles de 2019-2020.

La porte-parole de l'opposition en matière d'Éducation Marit Stiles a immédiatement réagit mercredi.

C'est dommage que le gouvernement Ford passe son temps à élaborer un stratagème du genre. La solution est simple, le gouvernement doit renverser les compressions annoncées en éducation et retourner à la table de négociation. , a dit la néodémocrate.

Grèves tournantes

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) annonce des grèves tournantes à partir du 20 janvier prochain, à moins qu'un accord ne soit conclu avec la province d'ici la fin de cette semaine.

Dans un communiqué publié mercredi matin, la FEEO a fait savoir que les conseils scolaires publics suivants seraient touchés lundi:

Conseil scolaire du district de Toronto.

Conseil scolaire du district de la région de York.

Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton.

En vertu de la Loi, le syndicat est tenu de donner aux conseils un préavis de cinq jours avant le début d'une grève.

Le syndicat avait déjà menacé de faire des grèves tournantes et déclaré que ses membres ne superviseront plus les activités parascolaires et les voyages scolaires.

La FEEO indique que la grève aura lieu si le gouvernement ne prend pas au sérieux la conclusion d'un accord d'ici vendredi.

Quatre syndicats en négociations

Des négociations contractuelles se poursuivent à l'échelle de la province avec les quatre syndicats d'enseignants de l'Ontario.

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) a confirmé mardi que ses membres entameront une grève du zèle jeudi.