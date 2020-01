Le parc de la Gaspésie veut attirer davantage d'amateurs de neige

Jusqu’à tout récemment, le paysage du mont Ernest-Laforce était réservé aux aventuriers aguerris.

Il est maintenant facile d’y accéder en ski ou en raquettes par un plus large public et il sera aussi possible de descendre en ski hors piste.

Vue à partir du sommet Ernest-Laforce Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’objectif est d’offrir les beautés hivernales aux amateurs de plein air, qu’ils soient avancés ou débutants explique le directeur du parc, Pascal Lévesque.

Il y a des gens qui font beaucoup de ski en centre alpin, mais qui n’ont jamais skié en montagne, en sentier non damé. Donc, comment faire le prochain pas, la transition?

On se rendait compte qu’il y avait un besoin, il y avait un vide et les gens étaient assoiffés de ça. Ça fait qu’on veut offrir le produit. Pascal Lévesque, directeur, parc national de la Gaspésie

Il est possible de louer davantage d'équipements au Centre de découverte et de services. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Aussi, il est possible de participer à des formations en plein air offertes par une entreprise de la région.

Le propriétaire et chef-guide de Ski Chic-Chocs, Stéphane Gagnon, a conçu des ateliers pour les différents niveaux d’amateurs de plein air.

On apprend aussi aux gens de prendre conscience qu’en montagne, juste des notions aussi simples que les communications qui sont parfois plus difficiles et les temps de déplacement aussi.

L’entreprise Ski Chic-Chocs de Sainte-Anne-des-Monts s’occupe des formations offertes chaque jour. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'hiver est la saison tranquille pour le parc.

Seulement le quart des 220 000 personnes qui visitent le parc annuellement profite des paysages enneigés. Avec ce projet, l’organisation espère en attirer 10 % de plus.

Le parc a acheté une niveleuse pour pouvoir ouvrir les 9 km de la route qui mène au mont Ernest-Laforce. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce projet s'inscrit dans la volonté de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) d'augmenter l'achalandage de 35 % sur ses différents sites d'ici les deux prochaines années.

Une fois au sommet du mont Ernest-Laforce il est possible de contempler le mont Albert. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Environnement fragile

Est-ce qu'attirer davantage de gens aura un impact sur l’environnement que la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec doit protéger? Pascal Lévesque croit que non.

Il y a de la place encore pour la capacité de support du milieu pour les visiteurs. Et pour s’assurer de pouvoir jouer notre rôle de conservation, il faut faire connaître les enjeux et la fragilité et la beauté en même temps de ce territoire-là pour le faire aimer.

Le parc national de la Gaspésie sous la neige. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Davantage de promeneurs devraient permettre d'augmenter les retombées économiques qui avoisinent les 14 millions de dollars chaque année.