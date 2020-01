Un chocolatier syrien bien connu en Nouvelle-Écosse devient officiellement Canadien

Tareq Hadhad, fondateur et directeur de Peace by Chocolate, une chocolaterie néo-écossaise située à Antigonish, a reçu sa citoyenneté canadienne mercredi matin à Halifax. La cérémonie se déroulait au Quai 21.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, a lui-même fait prêter serment aux nouveaux Canadiens.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, était présent pour faire prêter serment aux nouveaux Canadiens. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Le lieu de la cérémonie était hautement symbolique pour les nouveaux Canadiens. Plus d’un million d’immigrants sont arrivés ici par voie marine dans le havre d’Halifax et par le Quai 21 entre 1928 et 1971. Le Quai 21 était en quelque sorte la porte d’entrée du Canada à cette époque.

M. Hadhad a attiré l’attention du public avec une publication Twitter où il se réjouissait d’avoir réussi son test de citoyenneté le 2 décembre et d’y avoir obtenu la note de 100 %.

Les autres membres de sa famille devraient obtenir leur citoyenneté au cours de l’année.

Quarante-huit autres personnes recevaient leur citoyenneté aujourd'hui à Halifax.

Tareq Hadhad donne spontanément une accolade au premier ministre de la N.-É., Stephen McNeil, lors de la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Dans une autre vie

La famille Hadhad faisait du chocolat depuis plus de 20 ans en Syrie quand l’usine qu’ils opéraient a été détruite par une bombe, les forçant à quitter le pays.

Peace by Chocolate, fonder et diriger par M. Hadhad, a ouvert ses portes en 2016 et expédie maintenant ses confiseries dans le monde entier. L'entreprise emploie des résidents d'Antigonish ainsi que des nouveaux arrivants au Canada.

Avec les renseignements d’Olivier Lefebvre