Accident de travail sur le chantier du palais de justice à Rimouski

En matinée, deux inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) étaient en route pour effectuer une enquête formelle.

Les circonstances de l'accident ne sont pas connues pour le moment, mais des recommandations pourraient être présentées au terme de l'enquête.

Notre travail ne fait que débuter, puis on pourra mettre en lumière les circonstances de l'accident un peu plus tard puis exiger des correctifs s'il y a lieu , affirme Maxime Boucher, responsable des communications à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Il précise en revanche qu'on ne craint pas pour la vie de la victime. On parlerait somme toute de blessures mineures, mais c'est sous toute réserve , considérant le peu d'informations disponibles, mentionne M. Boucher.

Plus de détails à venir