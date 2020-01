Un deuxième décès lié à la grippe en janvier

Joanne Ens, une résidente de Morden au Manitoba, est décédée le 6 janvier après avoir lutté quelques jours contre une grippe et une infection bactérienne contractée le 1er janvier, indique sa notice nécrologique.

Ses proches pleurent la perte d’une jeune femme de 24 ans forte qui avait déjà fait face à la dépression et avait réussi à s’en sortir, au point de commencer à aider les autres personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Joanne Ens a fait du bénévolat au Bunker Youth Ministry, un centre d’accueil communautaire pour les jeunes qui offre des services parascolaires et de conseil. C’est dans ce centre qu’elle a rencontré Dustin Ens, avec qui elle s'est mariée deux plus tard.

Joanne était une personne incroyable , dit M. Ens.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Joanne et Dustin Ens sont sortis ensemble pendant deux ans avant de se marier en mai 2019. Photo : (Marissa Naylor Photography)

Dustin Ens explique que sa conjointe et lui se sont rendus à une clinique sans rendez-vous le vendredi 3 janvier, et que des médicaments lui ont été prescrits. On lui a dit de revenir le lundi suivant si elle n’allait pas mieux, précise-t-il.

Samedi, son état de santé empirait toujours et dimanche, ça progressait encore. Elle était très faible et respirait très mal , raconte M. Ens.

Il indique avoir appelé Health Links dimanche soir pour obtenir un deuxième avis. Quand ils l’ont entendue respirer, ils ont dit : "Je recommanderais de l’emmener aux urgences" , raconte-t-il.

M. Ens a amené sa femme au Centre de santé Boundary Trails près de Winkler et elle a été transportée à l’Hôpital Saint-Boniface dans une ambulance STARS. À son arrivée, elle était en état de choc septique, explique-t-il.

Il souligne que les médecins ont déclaré que tout a commencé comme une grippe de type B avant de se compliquer par la suite.

C’est la deuxième personne de moins de 25 ans morte de la grippe depuis le début de janvier et dont le cas a été rapporté par les médias.

Mardi, Radio-Canada apprenait le décès d’un élève winnipégois de 17 ans qui a succombé à une complication de la grippe de type A le 13 janvier.

La province du Manitoba indique qu’il s’agit d’une situation tragique, mais pas rare.

17 personnes ont perdu la vie en raison de la grippe au Manitoba en 2019, rappelle le médecin hyiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin. Photo : Fournie par le gouvernement du Manitoba

Nous voyons chaque année des jeunes en bonne santé qui attrapent la grippe et subissent des conséquences graves , explique le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Il indique que la province est en ce moment aux prises avec une vague de grippe de type A et de type B. La grippe de type B a été davantage observée, à un niveau qui n'est pas normal pour ce temps de l'année selon Brent Roussin .

[La grippe] B peut provoquer des maladies importantes, en particulier chez les personnes plus jeunes, dit-il. Les jeunes enfants et les adolescents peuvent être gravement affectés par le virus. Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba

Prévention

Dustin Ens exhorte la population à se faire vacciner contre la grippe et ne pas se fier aux campagnes anti-vaccin qui circulent en ligne.

Selon Santé Manitoba, seulement 22 % des Manitobains ont reçu le vaccin contre la grippe saisonnière cette année.

Depuis le début de la saison de la grippe en septembre 2019, la province rapporte un décès lié à la grippe confirmé en laboratoire.

Ce décès a été signalé au début du mois de décembre. Aucune information sur l’âge ou le sexe de la personne n’a été fournie.

Les décès de Blaine Ruppenthal et de Joanne Enns n'ont pas été officiellement confirmés par la province comme étant liés à la grippe.

L’ ORSW Office régional de la santé de Winnipeg est touchée par la grippe

Des membres de la famille de Joanne Ens ont déclaré à CBC/Radio Canada qu’il y avait eu un délai dans le transport de Joanne Ens vers l'Hôpital Saint-Boniface, car le service d’ambulance aérienne STARS avait du mal à trouver un hôpital à Winnipeg qui pourrait l’accueillir.

Un porte-parole a déclaré mardi que l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a pris des mesures pour résoudre les problèmes de capacité des soins intensifs dans sa région. Il indique que ces mesures comprennent le report des chirurgies électives et la maximisation de tout l’espace disponible dans les unités de soins intensifs.

Nous avons indiqué la semaine dernière que nous examinerions au jour le jour la nécessité de reprogrammer les chirurgies, ce qui se poursuit , dit-il dans une note envoyée par courriel à CBC/Radio-Canada.

Entre le 13 et le 15 janvier, l’Hôpital Saint-Boniface a reporté 28 chirurgies et en a envoyé 7 autres à la clinique Pan Am ou l'hôpital Victoria, souligne le porte-parole.

Il ajoute que les hôpitaux de Winnipeg sont en contact régulier les uns avec les autres pour coordonner la distribution des patients, y compris les envois de certains cas à Brandon.

Avec des informations de CBC