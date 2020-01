Une importante tempête s'empare de Vancouver

Des avertissements de chutes de neige ainsi que des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur pour une grande partie de l'île de Vancouver, du sud des îles Gulf et de la côte Sunshine.

L'autoroute 1 dans la vallée du Fraser est particulièrement touchée par la neige. Le Service de police d'Abbotsford demande aux automobilistes d'éviter tous les déplacements sur l'autoroute entre Chilliwack et Abbotsford en raison de conditions de voile blanc extrêmes .

À Howe Sound, l’agence fédérale annonce mercredi des vents forts de 85 à 100 km/h en matinée, et des vents de 100 à 120 km/h. en après-midi. Un avertissement de pluie verglaçante est également en vigueur.

Les habitants du sud de la Colombie-Britannique et de l'île de Vancouver se sont réveillés mercredi devant d'importantes chutes de neige. Photo : Radio-Canada / Adam Van Der Zwan

Écoles fermées et autoroutes couvertes de neige

Toutes les écoles du Vancouver School Board (VSB) sont fermées et le Conseil scolaire francophone (CSF) annonce que bon nombre d'écoles dans la région de Vancouver et dans l'île de Vancouver sont fermées  (Nouvelle fenêtre) et demandent aux parents de garder les enfants à la maison.

L'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et l'Université Simon Fraser (SFU) demandent aux étudiants de surveiller leur site Internet pour vérifier si des cours sont annulés. Le Vancouver Community College (VCC), l'Université Emily Carr et l'Université Capilano ont annoncé qu'ils annulaient les cours mercredi.

Les districts scolaires suivants ont également annoncé l'annulation des cours :

Chilliwack

Mission

Abbotsford

Fraser Cascades

North Vancouver

Des informations sur les autoroutes, les retards du transport en commun, d'autres fermetures possibles d'écoles et les annulations de traversiers devraient être annoncées tôt mercredi matin.

Translink a modifié des trajets d'autobus dans les régions de Surrey, Burnaby et Tri-Cities jusqu'à minuit mardi en raison des conditions routières changeantes.

Certaines stations du Skytrain des lignes Millenium et Expo pourraient ouvrir plus tard alors qu'elles se préparent à mettre du personnel supplémentaire dans les trains.

Environnement Canada prévoit des averses vendredi

Des secteurs de la région du Grand Vancouver peuvent s'attendre à recevoir environ 40 millimètres de pluie vendredi, ce qui pourrait causer des problèmes.

La neige dense et saturée pourrait faire tomber des lignes électriques et provoquer une série de pannes.

Avec les informations de CBC