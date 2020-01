Des bourses d'études universitaires à la mémoire des victimes du vol PS752

Six étudiants de l'Université de Toronto ont perdu la vie dans la tragédie.

L'Université de Toronto indique sur son site web que les bourses seront octroyées à des étudiants internationaux de premier et de deuxième cycle originaire de l'Iran et aux étudiants de tous horizons inscrits au programme d'études iraniennes de l'Université.

Le public est invité à faire un don sur le site web de l'Université de Toronto, qui s'engage à doubler les sommes recueillies.

Dans la foulée de cette tragédie indescriptible, nous souhaitons exprimer nos sympathies les plus profondes et nos condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie. C'est une période de chagrin et de tristesse déchirante.

Université de Toronto