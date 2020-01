La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau en mode planification

Même si sa prise en charge officielle des installations portuaires à Baie-Comeau n’est prévue que dans un an et demi, la Corporation de gestion du port est déjà à l’oeuvre dans ses nouvelles fonctions. La directrice générale de la Corporation, Karine Otis, était au micro de Guillaume Hubermont mardi pour en parler.

Le gouvernement fédéral annonçait en août dernier qu'il cédait le port de Baie-Comeau à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Il faudra cependant attendre au printemps 2021 pour la ratification complète de l'entente de transfert.

Karine Otis soulève toutefois que ces délais administratifs sont normaux et que son équipe se prépare pour le jour J. Notre objectif c’est qu’au jour un de la prise en charge on soit prêt à opérer. On démarre une planification stratégique en janvier , explique-t-elle

Nous on va développer le port, ce qui n’est pas le cas en ce moment. Karine Otis, directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

L'aménagement futur des installations portuaires, notamment la gestion des lieux d’entreposage et la gestion de la circulation de véhicules et de piétons, font partie de la stratégie d’optimisation. À court terme, la corporation va également procéder à la refonte de la gouvernance de son conseil d'administration pour se mettre en mode gestion portuaire .

À écouter : Karine Otis en entrevue avec Guillaume Hubermont à l'émission Boréale 138

Travaux urgents à faire

D’importants travaux sont à faire dans les infrastructures du Port. Transport Canada fait le minimum pour assurer le maintien des opérations, explique Karine Otis.

Le quai fédéral n’est pas en bon état. Mais les travaux qui peuvent attendre le transfert vont attendre le transfert. Karine Otis, directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

D'importants travaux seront réalisés pour assurer la pérennité du quai fédéral du port de Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L’entente de transfert comprend une enveloppe de 44, 2 millions de dollars qui seront utilisés pour réaliser une partie des travaux. La structure qui protège le quai des vagues est notamment à changer.