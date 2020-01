Écrasement en Iran : les universités du Canada tiennent une minute de silence

D'après le dernier bilan, 57 des victimes du vol PS752 d'Ukraine International Airlines étaient des Canadiens. Mais selon la Presse canadienne, au moins 86 avaient des liens avec le Canada, dont beaucoup d'étudiants et de professeurs qui y rentraient après avoir passé les vacances des Fêtes à visiter des parents en Iran.

La semaine a été très difficile sur les campus à travers le pays, car tant de personnes qui ont péri avaient des liens avec la communauté universitaire , a déclaré Paul Davidson, président et chef de la direction d'Universités Canada.

Plus d'une dizaine d'universités canadiennes ont ainsi perdu des étudiants, des professeurs, des chercheurs, d'autres employés ou des anciens dans la tragédie.

Les institutions universitaires d’un bout à l’autre du pays ont prévu une minute de silence à 13 h (heure de l'Est), a annoncé Universités Canada sur les réseaux sociaux et dans une page de publicité publiée dans certains journaux.

Les répercussions dans les collectivités et sur les campus canadiens ont une portée considérable , y est-il écrit.

Nous pensons aux victimes, dotées de potentiel, de rêves et de curiosité; apportant leur contribution, transformant des vies et améliorant le monde. Leurs histoires témoignent du lien profond qui unit la communauté universitaire, et nous garderons d’elles un souvenir impérissable.

Universités Canada, dans une publicité