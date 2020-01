Taxer les propriétaires qui rechignent à louer leurs commerces

C’est ce qui ressort du mémoire de 17 recommandations qui sera présenté, jeudi, par l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM), dans le cadre d’une consultation publique sur la problématique des commerces vacants.

S’il existe un consensus autour du constat que la multiplication des locaux commerciaux est préoccupante, l’absence de données publiques fiables est fort inquiétante , indique en préambule l’ ASDCMAssociation des sociétés de développement commercial de Montréal , qui représente 12 500 commerces et établissements répartis sur 20 artères. L’association aimerait que les actions de la Ville soient basées sur des faits plutôt que sur des perceptions.

Selon les constatations de la Ville de Montréal, le taux de commerces vacants sur les artères commerciales était de 15 % en juillet 2019, plus du double du taux normal. Il dépasserait même le seuil de 25 % sur la rue Sainte-Catherine Est ou sur la rue Saint-Denis dans le Plateau-Mont-Royal.

Impossible par contre de connaître précisément, par exemple, la superficie des commerces vacants, le coût du dernier loyer ou la date de fermeture du dernier commerce.

Avec des statistiques comme celles-ci, on va être capables de mieux poser des diagnostics. À savoir si le propriétaire fait vraiment de la spéculation immobilière et n'a pas l'intérêt de louer son local, ou s’il souhaite mettre des solutions en branle, mais ne trouve pas nécessairement. Et à ce moment-là, on pourra trouver aussi des solutions pour l’aider.