Camille Ruest forcée d’abandonner les championnats canadiens

L'athlète rimouskoise de 26 ans et son partenaire de couple, Andrew Wolfe, 24 ans, feront l'impasse sur la deuxième portion de la saison.

Comme l’explique la patineuse, la blessure qu'elle soigne depuis le mois d'octobre pourrait requérir une chirurgie.

On va essayer un plan de deux mois et demi de [réadaptation] pour essayer d’éviter la chirurgie. Si ça ne marche pas, si dans deux ou trois mois j’ai encore mal, alors je vais aller pour la chirurgie , confie-t-elle.

On va prendre les prochains mois pour guérir, pour recommencer à zéro. On prend cette décision-là pour le futur. Camille Ruest, patineuse artistique

Camille Ruest s’est blessée peu avant le premier grand prix de la saison.

J’ai un petit peu la tête dure, j’ai voulu y participer. On a fait nos deux compétitions internationales aux mois d’octobre et de novembre. Ça a fait que la blessure ne s’est pas améliorée, c’est évident, ça a peut-être empiré un petit peu , explique l’athlète.

On a pris les semaines qui ont suivi pour prendre du temps de repos, mais étant donné que les championnats nationaux s’en venaient, on n’a pas eu assez de temps, on était trop serré. On a décidé d’acheter du temps pour pouvoir guérir déclarant forfait pour la deuxième partie de la saison revenir plus fort l’année prochaine , espère-t-elle.

