Noah Gibbs, 15 ans, deux fractures et la LHJMQ en tête

Noah Gibbs, attaquant des Caps de Fredericton, au niveau midget AAA a participé à son premier tournoi important de la saison lors du East Coast Ice Jam près d'Halifax la fin de semaine dernière. Fraîchement remis d’une blessure majeure, il a terminé sa fin de semaine avec sept points et une mention sur l’équipe étoile du tournoi.

Sa saison a commencé avec plusieurs mois de retard, alors qu'il a subi une deuxième fracture au même tibia en moins d’un an. Il s'agit pour lui d'une saison importante, puisqu’à 15 ans, il espère bien entendre son nom lors du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Mais il n'est pas question de presser le retour au jeu. Après deux fractures, c’est sa carrière qui est sur la ligne. J'ai commencé à pratiquer sans contact, puis après ça, avec contact. Puis, j'ai été en mesure de retourner au jeu puis ça s'est bien passé , raconte Noah, calme, mais soulagé d’enfin pouvoir contribuer à la saison de son équipe.

Toutefois, le retour au jeu après une blessure majeure peut être fastidieux. Au début, mon cardio, même si je me suis entraîné beaucoup, c'était pas la même chose. Ça fait que je pense que plus que je jouais plus que mon cardio revenait. J'ai travaillé fort.

Et le travail a payé. Même si son équipe s’est inclinée en quart de finale lors du Ice Jam, ses trois buts et quatre passes lui ont mérité une place sur la première équipe étoile du tournoi, un honneur qu’il n’attendait pas nécessairement, mais qui le rend très fier.

Maintenant guéri, Noah Gibbs a subi deux fractures en un an (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Quant à ses chances d’être repêché par une équipe de la LHJMQ Ligue de hockey junior majeur du Québec en juin, il est positif. Selon, lui quelques équipes semblent avoir montré un intérêt pendant la fin de semaine, mais il veut d’abord se concentrer sur le reste de la saison à venir.

Je pense que j'ai encore toutes mes chances. Si je continue à travailler fort, ça devrait bien aller. Faut pas trop que j'y pense et que je continue à donner mon 100 % à chaque match. Noah Gibbs, attaquant, Caps de Fredericton

En seulement trois matchs de saison régulière depuis son retour au jeu, Noah Gibbs a déjà trois buts et trois passes.