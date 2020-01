Les élèves rencontrés au lendemain de l'accident mortel

Dave Tremblay, 22 ans, a trouvé la mort la veille lorsque sa voiture a heurté de plein fouet un autobus scolaire sur la route 169.

L'accident a semé la tristesse au sein de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

Les trois élèves blessés légèrement lors de la collision sont tous retournés chez eux. La majorité des jeunes qui étaient à bord de l'autobus venaient de l'école Jean-Gauthier.

À l'arrivée des élèves, la direction de l'école et la direction adjointe les ont rencontrés avec des intervenants psychosociaux, tous en groupe pour revenir sur ce qu'ils avaient vécu, les soutenir, les accompagner, leur rappeler ce qu'ils peuvent vivre au niveau des effets physiques et psychologiques et leur rappeler ce qui est normal comme réaction dans ce qu'ils viennent de vivre.

Christine Flaherty, directrice générale adjointe, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean