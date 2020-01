La Colombie-Britannique continue de renforcer sa formation de « superinfirmières »

Ce financement permettra de plus que doubler le nombre actuel de places ouvertes à la formation de ces « superinfirmières » dans la province.

« Les infirmières praticiennes spécialisées nous aident lorsque nous avons besoin de soins d'urgence; elles aident à accoucher nos bébés et elles prennent soin de nous lorsque nous sommes gravement malades », a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans un communiqué.

L'augmentation du nombre de places disponibles pour devenir infirmière praticienne spécialisée aide les élèves à se former pour une des professions les plus importantes et en demande en Colombie-Britannique

Adrian Dix, ministre de la Santé