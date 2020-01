Summerside se tourne vers le soleil pour réduire ses importations d'électricité

La municipalité d'environ 15 000 habitants possède son propre réseau électrique. Mais sa capacité de production est limitée. Elle achète donc plus de la moitié de l'électricité qu'elle consomme d'Énergie Nouveau-Brunswick, via des câbles sous-marins dans le détroit de Northumberland.

Avec l'aménagement de quelque 65 000 panneaux photovoltaïques, la Ville de Summerside croit être en mesure de réduire ses importations d'électricité de l'équivalent de 2 millions de dollars par année.

Selon le maire Basil Stewart, il s'agit d'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire de la municipalité. C'est un périple qui a débuté en 2009 avec la construction de notre parc éolien , souligne-t-il. Nous avons décidé d'être des chefs de file en matière d'énergie renouvelable et de nous positionner comme un endroit où les projets se concrétisent .

Les gouvernements fédéral et provincial contribuent au financement du nouveau parc solaire à hauteur de 26 millions de dollars et 22 millions de dollars, respectivement.

La ministre fédérale de l'Infrastructure, Catherine McKenna, qui s'est déplacée à Summerside pour l'annonce du projet, mardi, estime que la ville insulaire est un modèle pour toutes les municipalités canadiennes.

On parle d'une ville d'à peine 15 000 habitants. Ce n'est pas très grand. Mais ce qui est fait ici est vraiment extraordinaire. C'est ici le futur : un futur plus simple, plus propre et plus prospère, où l'innovation joue un grand rôle.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada