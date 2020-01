Vidéo des missiles en Iran : pourquoi la date n'est-elle pas bonne?

L'authenticité de cette vidéo, qui circulait depuis lundi dans les réseaux, a été confirmée par le New York Times, mardi après-midi  (Nouvelle fenêtre) . Dans cette séquence, on voit deux missiles frapper un objet dans le ciel. Elle aurait été tournée par une caméra de sécurité dans le village de Bidkaneh, en Iran, selon le quotidien américain.

Certains internautes ont par contre fait remarquer que la date indiquée dans la vidéo ne concorde pas avec l'événement en question. Si l'avion a été abattu le 8 janvier 2020, les chiffres « 2019-10-17 » apparaissent dans le coin supérieur droit. Certains ont conclu que la vidéo avait en vérité été tournée le 17 octobre, 2019.

La raison pour cette contradiction est pourtant simple : l'Iran utilise le calendrier persan, et non le calendrier grégorien utilisé en Occident.

Premièrement, l'année présente du calendrier persan est 1398. Dans des systèmes électroniques où il est impossible d'entrer l'année 1398, les Iraniens utilisent encore 2019, puisque le Nouvel An aura lieu le 20 mars 2020. Cela explique donc pourquoi on voit « 2019 » dans la vidéo.

La date de l'attaque, le 8 janvier 2020, correspond au 18e jour du mois de Dey, le dixième mois de l'année du calendrier persan, ou 10-18. Pourquoi alors ne voyons-nous pas « 2019-10-18 » au lieu de « 2019-10-17 » dans la vidéo?

Des utilisateurs iraniens ont précisé sur Twitter que le nombre de jours dans les mois du calendrier persan ne correspond pas toujours à ceux du calendrier grégorien. Il arrive donc souvent qu'il y ait des décalages quand des gens oublient de changer la date dans leur système, d'où le « 10-17 » dans la vidéo.

En résumé, la vidéo contient la date « 2019-10-17 » en raison de différences entre les calendriers persan et grégorien, et non parce qu'elle a été tournée en octobre l'année dernière.