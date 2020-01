Une vingtaine d’intervenants se réuniront mercredi pour formuler des recommandations à la province concernant les programmes d’études secondaires. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’améliorer le système d’éducation provincial.

Le CEFConseil des écoles fransaskoises veut que le curriculum enseigné aux élèves du secondaire dans les écoles fransaskoises intègre notre réalité culturelle , souligne M. Ajavon. Pour ce faire, il propose que les programmes d'études secondaires fassent référence à des personnages fransaskois marquants.

On veut éviter, le plus possible, tout ce qui est traduction de programmes, parce qu’on ne peut pas juste prendre un programme anglophone et le traduire en français.

Ronald Ajavon, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises