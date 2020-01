Un comité environnemental recommande aux entreprises de Saskatoon de recycler

Si les conseillers municipaux adoptent ce rapport, ils devront modifier le règlement sur la gestion des déchets. Ce changement obligera les entreprises de la Ville des Ponts à avoir des bacs de recyclage, en plus des bacs de déchets.

Les entreprises auront un an pour effectuer la transition. Pour les entreprises qui produisent des déchets organiques comme les restes de nourriture, elles devront se munir d’un troisième bac d’ici 2022.

Afin d’aider les entreprises dans la transition, la Ville mettra en place une campagne éclair.

D’après la Ville de Saskatoon, près d’un quart des déchets qui se retrouvent dans la décharge municipale proviennent du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI).

Le directeur général d'une association d'entreprises du nord de Saskatoon, Keith Moen, souhaite repousser, le plus longtemps possible, le besoin de la Ville de Saskatoon d'avoir une nouvelle décharge publique. Photo : Radio-Canada / Josh Pagé

Selon un représentant de la ville, le rapport du comité cherche à trouver des solutions afin de prolonger la vie de la décharge municipale de Saskatoon. La Ville ajoute que si la recommandation du rapport sur le recyclage est adoptée, le détournement de certains déchets de sa décharge publique passerait de 22 % à 27 %.

La mise en oeuvre de la recommandation pourrait coûter entre 790 000 $ et 910 000 $ et le programme de recyclage pourrait coûter entre 220 000 $ et 340 000 $ par année.

Les recommandations du rapport seront présentées pendant la réunion des conseillers municipaux le 27 janvier.

Les entreprises doivent-elles garder le statu quo?

Le directeur général d'une association d'entreprises du nord de Saskatoon, Keith Moen, a dit au comité qu’il soutient la recommandation sur le recyclage au sein des entreprises de Saskatoon.

Une des raisons qui le pousse à soutenir le comité, c’est que la préservation de la vie de la décharge publique coûtera moins cher aux contribuables à long terme.

Mais selon Katie Burns, directrice générale des projets spéciaux de la Ville de Saskatoon, 62 % des intervenants du secteur ICI, industriel, commercial et institutionnel qu’elle a consulté souhaitent garder le statu quo.

Katie Burns explique qu’ils préfèrent que le recyclage se fasse volontairement. Ils craignent, selon elle, le manque de temps pour effectuer la transition, le manque d’espace, ainsi que l’augmentation des coûts liés au recyclage et au compostage obligatoires.

Katie Burns souligne que le rapport de recommandations est facile à comprendre et à mettre en oeuvre et qu'il permet une certaine flexibilité en ce qui concerne les coûts liés au recyclage et au compostage des entreprises.