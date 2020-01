Survie boréale 101

Ancien militaire, chasseur et auteur du site Internet Survie boréale, il en a long à dire sur le sujet.

L'équipe du TJ Extra est allée se « perdre » en forêt en compagnie de l'aventurier saguenéen Michel Tremblay. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Ce genre de situation arrive fréquemment, chaque année, que ce soit avec des motoneigistes, des skieurs, des chasseurs, des pêcheurs ou des randonneurs. En pareille situation, c'est important de ne pas se laisser submerger par les émotions. Ça peut nous faire perdre le contrôle. Première des choses, on constate que l'on est perdu. Il faut mettre l'orgueil de côté, et garder la tête froide. Il faut donc passer par la phase de l'acceptation. Ça va nous mettre en action.

Dans un tout petit sac, Michel Tremblay a rassemblé un kit précieux.

Michel Tremblay a toujours avec lui ce sac qui contient son kit de survie. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

À la base, il faudrait partir avec les fameux 6-C de la survie en forêt. C'est la base de tout. Le premier C, un couteau, un outil de coupe. Le deuxième, un élément de combustion, comme un bon vieux Bic. Ensuite, il faut avoir une couverture, un contenant et un compas. Évidemment, c'est un kit qui pourra être bonifié.

Voilà à quoi ressemble le kit de survie de Michel Tremblay. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Michel Tremblay nous a également donné ses meilleurs conseils pour allumer et entretenir un feu. En situation de survie, il est essentiel de combattre une éventuelle hypothermie. Il a déniché le bois et les brindilles nécessaires à l'opération et c'est avec des résidus de mousse de sécheuse qu'il a allumé le brasier.

Michel Tremblay en forêt. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

La mousse provenant de la sécheuse est idéale pour démarrer un feu. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Michel Tremblay a allumé un feu pour permettre à l'équipe de demeurer au chaud pendant le tournage. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

En novembre dernier, Michel Tremblay a publié son guide de survie en forêt Survie boréale.

Pour moi, c'est un livre à avoir à portée de main, sur sa table de chevet comme au fond de son sac à dos de randonnée. Je propose un guide richement illustré regroupant les plus efficaces techniques de survie en forêt. Utilisez-le comme référence, comme manuel technique. Tout est basé sur de vraies expériences pratiques , souligne-t-il.

Michel Tremblay a publié ce livre récemment. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens