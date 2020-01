Ottawa accusé de pelleter le dossier du pont de Québec par en avant

Les conservateurs et les bloquistes jugent que l’importance de l’infrastructure n’est plus à démontrer et que les libéraux fédéraux ont déjà en main toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision à l’égard du pont.

Le député conservateur de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, soutient que l’étude réalisée par la firme Mallette en 2017 était très complète .

Que les fonctionnaires fédéraux puissent revoir et vérifier s’il y a des choses qui ont changé depuis deux ans, ce serait très rapide, mais non, on commande une étude complète, encore une fois, qui va arriver à [...] à la même réponse. On le sait que [la restauration du pont] va coûter des centaines de millions , fait valoir le député.

Négociateur spécial

Il mentionne que son parti avait donné la chance au coureur, l’été dernier, lorsque le gouvernement Trudeau avait annoncé la nomination d’Yvon Charest à titre de négociateur spécial dans le dossier du pont de Québec.

Maintenant que l’élection fédérale est chose du passé, M. Paul-Hus soupçonne les libéraux de vouloir reporter leur décision à l’égard de l’infrastructure.

Continuer à faire des études, c’est une façon de faire de plus des libéraux de reporter le problème vers l’avant [...] Pendant ce temps-là, le pont de Québec est dans l’état où on le connaît. Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles

Annonce « électoraliste »

La députée bloquiste de Beauport–Limoilou, Julie Vignola, est du même avis. Elle rappelle que l’étude Mallette n’a que 2 ans. Par conséquent, elle n’a pas tant besoin d’être mise à jour que ça , croit l’élue de la formation souverainiste.

L’intention du gouvernement Trudeau de commander une nouvelle étude l’amène à croire que la nomination du négociateur Yvon Charest, à la veille de la campagne fédérale, avait un relent d'électoralisme.

On a une annonce [comme quoi] on [...] achète le pont, ensuite de ça, oups, on n'a plus de nouvelles sur est-ce qu'on l'achète ou pas. C'est nulle part dans les crédits et on demande une étude. Donc, en effet, ça sonne assez électoraliste , déplore Julie Vignola.

La députée presse Ottawa à passer réellement à l’action au lieu de continuer de tergiverser .

