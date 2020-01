La part de marché des films québécois a connu une légère baisse en 2019

Les recettes aux guichets des cinémas québécois ont par ailleurs augmenté de 2 %, passant de 173 M$ en 2018 à 176,7 M$ en 2019.

La part de marché des films québécois est passée de 8,2 à 7,6 % entre 2018 et 2019; elle était de 11,2 % en 2017, mais on n’avait pas vu de tels chiffres depuis 2009. Le cinéma québécois avait connu une hausse progressive pendant les années 2000, atteignant même 18,2 % de part de marché en 2005. Il poursuit toutefois une tendance à la baisse depuis, avec quelques pics soudains lorsqu’un gros succès québécois attire les foules — comme Bon cop, bad cop ou De père en flic.

La part de marché des films américains aux guichets québécois entre 2018 et 2019 est passée de 80,1 à 77,3 %. Ce sont les films étrangers qui ont comblé les écarts : les films français sont passés de 2,7 à 3,8 % des parts de marché, alors que les films étrangers d’autres pays sont passés de 8,7 à 11,2 %.

La comédienne Andrée Lachapelle dans le rôle de Marie-Desneige, dans le long métrage «Il pleuvait des oiseaux». Photo : Les films Outsiders

Les films québécois sortis entre le 28 décembre 2018 et le 26 décembre 2019 et qui ont le mieux réussi aux guichets sont Menteur (5,8 M$), Il pleuvait des oiseaux (1,9 M$) et La femme de mon frère (714 000 $). On retrouve ensuite Matthias et Maxime (462 000 $), Antigone (environ 400 000 $) et Jeune Juliette (env. 300 000 $).

Sur les 10 films québécois les plus payants aux guichets en 2019, 7 ont été réalisés par des femmes. La course des tuques a récolté 1,2 M$ en 2019, mais comme il était sorti le 7 décembre 2018, il ne fait pas partie de ce classement.

Menteur, d’Émile Gaudreault, est le seul film québécois à se classer dans le tableau des 20 films les plus populaires aux guichets, toutes origines confondues : la comédie s’est classée cinquième, tout juste derrière Capitaine Marvel. Les films les plus populaires sur les écrans québécois en 2019 ont été les grands succès américains Avengers : phase finale (12 M$), Le roi lion (10,5 M$) et Joker (7,7 M$).