Le RTC veut ajouter 250 départs et 3 trajets express à Beauport et les Maizerets

Le RTC a dévoilé son plan de réorganisation des trajets d’autobus dans le secteur de Beauport et des Maizerets, dont l’ajout de 250 départs et trois parcourt express en direction vers les pôles d’emplois et scolaires.

Les parcours 258, 344 et 554 s’ajouteraient aux 12 parcours express déjà disponibles dans les deux secteurs avec comme destination la colline parlementaire, l’Université Laval et les autres établissements scolaires de Sainte-Foy.

Ces modifications permettraient notamment de rendre les déplacements en transport en commun plus directs, plus rapides et plus flexibles pour le plus de clients possible , a indiqué le président du RTC, Rémy Normand.

La fréquence des autobus qui circulent sur le parcours 54, 57, 59 et 61 serait également augmentée, selon le RTC.

Le domaine de Maizerets serait désormais desservi grâce au parcours 52, qui pourrait être prolongé vers le sud, notamment.

Les parcours 54 et 61 permettraient également aux usagers de se rendre dans le secteur de l’hôpital enfant Jésus, en plus d’être desservis par deux lignes de Métrobus.

Des consultations et des séances d'information avec la population seront organisées entre le 14 et 30 janvier.

Ajout de places de Parc-O-Bus

Le RTC a également annoncé vouloir ajouter 800 nouvelles places de Parc-O-Bus, dont 400 s’ajouteraient dès l’ouverture du Parc-O-bus Saint-Anne, prévue pour 2020.

La Ville dit avoir acheté un des terrains à l’intersection des rues Seigneuriale et Adanac, dans le but de construire un deuxième Parc-O-Bus dans Beauport.

Ces changements seront possibles grâce à des investissements de deux millions de dollars.