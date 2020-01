La Ville de St. Catharines pourrait installer une statue à la mémoire de Neil Peart

Une pétition en ligne lancée il y a trois jours demande l'installation d'une statue ou d'une plaque en son honneur.

En tant qu’admirateur de Rush moi-même et avec tout ce que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux, on sent qu’il y a un grand désir de rendre hommage à quelqu’un qui a accompli tant de choses et qui a passé son enfance ici à St. Catharines , explique le maire Walter Sendzik.

Pour l’instant, le maire déposera une motion au conseil municipal afin qu’un bâtiment neuf du parc Lakeside soit rebaptisé Pavillon Neil Peart .

Nous avons un pavillon que nous venons de construire dans le parc qui a inspiré une des chansons les plus connues de Rush, Lakeside Park. […] Je pense qu’avec le soutien de la communauté, que ça pourrait être une première étape , indique M. Sendzik.

Le maire n’écarte toutefois aucune option pour la suite des choses, incluant une statue et même une installation d’art public.

On veut que le monde sache que nous sommes fiers de Neil. [...] On veut aussi que les gens viennent découvrir le parc Lakeside et le quartier où Neil a grandi , soutient le politicien.

Bien qu’il soit né à Hamilton en Ontario, Neil Peart a grandi dans le quartier Port Dalhousie de St. Catharines. Le musicien est allé à l'école élémentaire et secondaire dans la municipalité.

Des milliers de signatures pour la pétition

Au moment d’écrire ces lignes, près de 12 000 personnes avaient signé la pétition  (Nouvelle fenêtre) qui demande à la Ville d’installer une statue ou une plaque en l’honneur de Neil Peart.

Ça montre à quel point les gens de notre coin et de partout dans le monde l’admiraient , croit Tony McLaughlin, qui a a lancé la pétition.

Tony McLaughlin a lancé la pétition qui demande à la Ville de St. Catharines d'installer une statue à la mémoire de Neil Peart. Photo : Tony McLaughlin

L’homme de St. Catharines se souvient d’ailleurs d’avoir croisé le musicien à plusieurs reprises lorsqu’il était petit.

Je demandais toujours à ma mère qui c’était. Il avait vraiment l’air d’une rock star avec ses cheveux longs et sa moustache , raconte M. McLaughlin qui a maintenant une affiche du musicien à côté de sa batterie chez lui.

Quelques jours avant la mort de Peart, lors de la soirée du jour de l’An, M. McLaughlin avait d’ailleurs croisé le beau-frère du musicien dans une brasserie locale.

C’est bizarre qu’une semaine plus tard, il fût parti. Ça montre à quel point Neil avait encore des liens avec notre communauté , décrit l’admirateur du batteur.

Les conseillers municipaux discuteront de la motion du maire Sendzik lors de la réunion du 27 janvier.

D'ici cette date, les résidents de St. Catharines sont invités à répondre à un questionnaire en ligne  (Nouvelle fenêtre) pour faire part de leurs idées pour honorer Neil Peart.