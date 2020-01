Zack Kassian : « Si c’était à refaire, je ferais la même chose »

Kassian a mentionné qu’il acceptait la décision de la ligue, mais il refuse de s’excuser. Si la situation se reproduit, il dit même qu’il fera la même chose.

Après avoir parlé avec le préfet de discipline, George Parros, au téléphone, je comprends mieux ce qui est permis et ce qui ne l’est pas , a déclaré Kassian. Si les mises en échec de Tkachuk à mon endroit étaient légales, j’en prends bonne note .

Que ce soit légal ou non, si quelqu’un prend un élan pour me frapper dans mon angle mort, je vais me défendre. C’est ce que je fais depuis que je joue au hockey. On ne fait pas ça ni à moi ni à un de mes coéquipiers. Zack Kassian, Oilers

Kassian croit que les deux mises en échec qu’il a subies étaient dangereuses. Il ajoute qu’il n’a aucun problème à jouer ce genre de hockey qu’il appelle du hockey de « grands garçons », mais il affirme que si tu acceptes de jouer de cette façon, tu dois être en mesure de répondre de tes actes à l‘occasion.

Je ne me plains pas d’avoir été frappé, mais deux fois de cette façon, dans le même match, c’est trop. Tkachuk a probablement oublié que nous sommes dans la même division et il s’en est pris à la mauvaise personne. J’ai une excellente mémoire.

Des appuis de partout

L’attaquant des Oilers mentionne qu’il a été touché par les nombreux messages qu’il a reçus. Des joueurs et d’anciens joueurs à qui je n’ai jamais parlé m’ont contacté pour me dire qu’ils auraient fait la même chose que moi.

Un de ces appuis est venu de la part de Teemu Selanne qui s’est adressé directement à George Parros sur son compte Twitter : Kassian doit comparaître devant le comité de discipline de la LNH pour s’être défendu, c’est une erreur.

Réaction des Oilers

La ligue a pris une décision, on ne peut rien y faire, la vie continue , c’est ainsi que s’est exprimé l’entraîneur-chef Dave Tippett à propos de la suspension de deux matchs.

Je ne crois pas que les mises en échec de Tkachuk étaient légales, mais la ligue pense différemment et c’est elle qui a le dernier mot.

De son côté, le capitaine Connor McDavid dit qu’il ne savait pas à quoi s’attendre comme décision de la ligue, car il y a, selon lui, beaucoup d’inconsistance dans les décisions qui sont rendues cette saison. Il ajoute que l’absence de son compagnon de trio pour deux matchs se fera sentir sur la patinoire.

Josh Archibald remplacera Kassian au sein du premier trio aux côtés de McDavid et de James Neal.

McDavid a refusé de commenter la déclaration de son coéquipier Leon Draisaitl. Celui-ci a mentionné après l’entraînement de lundi que si on lui demandait de jouer avec Tkachuk lors du match des étoiles, il quitterait la patinoire.

Draisaitl et McDavid représenteront les Oilers les 24 et 25 janvier à St.Louis, alors que Tkachuk et Mark Giordano seront les représentants des Flames. Les quatre joueurs joueront au sein de la même formation.

Plus de Tkachuk à Edmonton

Afin de mettre un peu d'huile sur le feu, des supporteurs des Flames ont lancé une campagne de socio-financement sur le site Go Fund Me. L'objectif était de recueillir 2500 $ afin d'installer à Edmonton des panneaux publicitaires avec le visage de Matthew Tkachuk. Après 24 heures, l'objectif a été dépassé alors que 95 donateurs ont contribué pour une somme de 3088 $.