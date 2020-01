Une exposition consacrée à Andy Warhol en 2021 à l'AGO

Une nouvelle exposition des œuvres d'Andy Warhol et en partie axée sur sa vie personnelle et sa sexualité sera présentée à Toronto l'an prochain.

Le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) indique que cette rétrospective couvrira quatre décennies de la vie de l'artiste.

L'un des thèmes principaux sera la sexualité de Warhol avec des extraits de son film Sleep réalisé en 1963 et mettant en vedette son amant le poète John Giorno, et sa série de tableaux de 1975 Ladies and Gentlemen, qui dépeint des membres de la communauté LGBTQ de New York.

L'AGO affirme que l'exposition comprendra les premiers dessins, des images emblématiques de Marilyn Monroe, des films expérimentaux et sa pièce flottante Silver Clouds.

La collection est assemblée en collaboration avec la Tate Modern de Londres et le Dallas Museum of Art et comporte des prêts de musées et de collections privées en Europe et en Amérique du Nord.

Le conservateur associé de l'art moderne à l'AGO, Kenneth Brummel, dit que le commentaire de Warhol sur l'identité, les croyances et le désir est toujours aussi pertinent et contemporain.