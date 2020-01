Les pistes de ski de fond ouvertes mercredi sur les Plaines et à la rivière Saint-Charles

Les redoux et le manque de neige ont fait la vie dure aux skieurs de fond urbains depuis le début de l'hiver, mais les pistes des plaines d'Abraham, du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles et de Ski de fond Charlesbourg seront finalement ouvertes à compter de mercredi.

On est en train de finaliser la piste. Elle va être ouverte à 100 % dès mercredi, mais c’est déjà tracé , était heureux d’annoncer le porte-parole de la Société de la Rivière-Saint-Charles, Charles-Antoine Gagnon, en début d'après-midi, mardi.

Tracée chaque hiver depuis 2014, la piste de ski de fond de 8,6 kilomètres est généralement ouverte durant le temps des Fêtes. Une ouverture le 15 janvier, c’est du jamais vu.

À pareille date l’an dernier, la piste était prête depuis plusieurs semaines , compare le porte-parole, ajoutant que l’équipe responsable du traçage doit continuer de travailler sur l’enneigement des portions du parcours passant sous des ponts.

Ouverture partielle sur les Plaines

À la Commission des champs de bataille nationaux, la porte-parole Nathalie Allaire expliquait que la tentative de tracer les pistes, lundi, au lendemain de la tempête, s'était avérée infructueuse en raison de la quantité d'eau sous la neige. Son équipe a toutefois bon espoir que toutes les pistes à l'exception de la 55 pourront être tracées tôt mercredi matin.

Vous devinez que c'est la température qui ne collaborait pas depuis le début de l'hiver, mais normalement les pistes devraient être ouvertes à compter de demain à 9 h. Je dis bien « devraient » parce qu'il y a une portion qu'on ne contrôle pas.

Depuis 2013, l’ouverture la plus tardive pour les pistes de ski de fond des plaines d'Abraham avait été le 6 janvier, en 2015. Mais les faibles chutes de neige et les nombreux redoux des dernières semaines ont rendu les choses plus compliquées que jamais, cet hiver.

C’est tardif et nos usagers le constatent, mais ils sont quand même très compréhensifs , relate Nathalie Allaire.

Pour le reste des pistes de ski de fond municipales de la ville de Québec, elles affichaient toutes ouvertes, sur le site de la Ville, mardi, à l’exception du Ski de fond Charlesbourg. L’ouverture des pistes, dans ce dernier cas, est également prévue mercredi.