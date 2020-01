L’homme qui dormait avec ses chèvres

Depuis 2012, cet infirmier de profession élève par passion des chèvres Boer à Val-Rita, dans le nord de l’Ontario.

M. Perras filait le parfait bonheur avec ses trois chèvres.

Un beau matin de mars, l’une donna naissance à un petit chevreau.

Ni les lichettes de sa maman ni les caresses de M. Perras, rien ne lui donnait la chaleur nécessaire pour survivre.

La chèvre de M. Perras chevrotait sur le bord de la porte, sous un froid frigorifiant en plein milieu de l’hiver.

Le brave M. Perras, qui était en plein apprentissage de ses bêtes, était consterné.

La mort du chevreau l’attrista au plus haut point. Il pleura dans les bras de sa femme Kelly-Ann.

Cependant, il ne se découragea pas, même après avoir perdu trois chevreaux de la même façon.

À la prochaine portée, il était hors de question qu’il en perde un autre.

Ah! qu’elle était jolie la petite chèvre de M. Perras!

Mais le petit animal était extrêmement fragile à la naissance.

Ce bon matin, la chèvre en nourrissant son chevreau se retourna et lui dit dans son patois :

-Vous pouvez être son héros?

-Ah! mon Dieu!... Et comment? cria M. Perras stupéfait.

-Les terres du nord de l’Ontario sont pauvres en sélénium. Il y en avait si peu dans le foin que vous me donniez ! Vous devez l’injecter.

-Bonté divine! dit M. Perras.

Il vérifia les faits sur son téléphone intelligent et trouve ces conseils sur Internet :

Un manque de sélénium ( Vitamine E) acquis est à l’origine de mort-nés et de nouveau-nés faibles. Plus tard, une carence en sélénium occasionne notamment des crampes et de la paralysie .

source : hypona.ch « Des carences aux multiples facettes » de Simon Lepori