Enquête sur des coups de feu aux Îles-de-la-Madeleine

La Sûreté du Québec (SQ) confirme que des projectiles d'arme à feu ont été tirés sur l'entrepôt de l'entreprise, ce qui a endommagé l'extérieur du bâtiment, ainsi que de l'équipement qui se trouvait à l'intérieur.

Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur au moment où les coups de feu ont été tirés.

Une plainte a toutefois été déposée le 6 janvier, ce qui a mené les policiers à ouvrir une enquête.

C'est un geste qui est grave. Au-delà du méfait à l'endroit du bâtiment, c'est un geste qui aurait pu avoir des conséquences importantes pour la sécurité des gens qui travaillent à cet endroit. Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

En plus de méfaits, on parle également d'utilisation négligente d'une arme à feu. Nous sommes en enquête et c'est un dossier qu'on prend très au sérieux , assure le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Claude Doiron.

Aucun suspect n'a été identifié pour l'instant, mais M. Doiron précise que toute information liée à cette affaire peut être communiquée avec les policiers des Îles et sera traitée de manière confidentielle.