Jann Arden entrera au Panthéon de la musique canadienne

À l’occasion de son intronisation, elle se produira sur scène lors des 49e prix Juno 2020, au Centre SaskTel de Saskatoon, le dimanche 15 mars 2020.

Celle qui est née à Calgary et qui a grandi à Springbank, en Alberta, s’est fait connaître sur la scène musicale canadienne notamment grâce à son premier album Time for Mercy, paru en 1993, et son titre I Would Die For You. L’année suivante, elle s’est fait connaître à l’international avec des titres comme Insensitive et Could I Be Your Girl, tirés de son album Living Under June.

À ce jour, Jann Arden a enregistré 14 albums. Au cours de sa carrière, elle a été récompensée notamment de huit prix Juno, 10 prix SOCAN, quatre prix de la musique canadienne de l’Ouest, d’une place sur l’Allée des célébrités canadiennes, en plus de d'être nommée membre de l’Ordre du Canada en 2018.

Fondé en 1978, le Panthéon de la musique canadienne a été créé pour reconnaître les artistes qui ont contribué à la reconnaissance mondiale de la musique canadienne.

Les artistes éligibles à l’intronisation doivent avoir une carrière s’étalant sur une période d’au moins 20 ans, à compter la date de leur premier enregistrement, et leur musique doit avoir connu un succès commercial au Canada et à l’étranger, selon le site internet du Panthéon.

En 2019, le chanteur et auteur-compositeur Corey Hart a été intronisé au Panthéon de la musique. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Jann Arden deviendra la 57e membre intronisée du Panthéon, aux côtés d’artistes comme Corey Hart, Alanis Morissette, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Leonard Cohen, Joni Mitchell et Neil Young.

CARASL'académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement a l’intention d’honorer davantage d’artistes cette année, dont des musiciens. Dans le passé, un seul musicien ou groupe musical pouvait entrer au Panthéon par année. Cette façon de faire a changé en 2019 lorsque Corey Hart, Andy Kim, Bobby Curtola, Chilliwack et les Cowboy Junkies ont été intronisés la même année.

Avec les informations de Jackson Weaver, CBC