Les restaurants « apportez votre vin », l’histoire d’un concept montréalais

Au début des années 1980, le secteur de la restauration se trouve dans une période économiquement difficile. La clientèle déserte les restaurants. Plusieurs établissements vont jusqu’à fermer leurs portes.

Selon Jean-Claude Blondeau de l’Association des restaurateurs du Québec en 1982, « l’industrie est malade ».

C’est dans ce contexte qu’est adoptée la loi 67 qui permet aux clients d’apporter leur propre alcool dans les restaurants.

Au Ce soir du 15 juillet 1982, le journaliste Jean Chartier présente un reportage sur la nouvelle loi 67.

Pour le propriétaire du restaurant italien Latini, ça ne se fait dans aucun pays d’apporter son vin au restaurant. Il lui est impossible de concevoir cela.

Le 20 juillet 1982, le journaliste Michel Désautels présente un reportage à l’émission Première Page sur la situation des restaurants au Québec avec l’implantation de la nouvelle loi.

Pierre Murphy, un restaurateur de la rue Prince Arthur estime avoir essuyé des pertes de quelque 40 % depuis que 11 restaurants situés à proximité permettent à leurs clients d’apporter leur vin.

Les restaurants de type « apportez votre vin » se concentrent au départ sur les rues Duluth et Prince-Arthur à Montréal, mais le phénomène tend à se répandre.

Grecs pour la plupart quoique pas exclusivement, ces restaurants ont en général entre 100 et 300 places, un menu limité à cinq ou six choix, un service sans manière, efficace et rapide, car d’autres clients font la queue à l’extérieur.

Michel Désautels, journaliste