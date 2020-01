Les bonnes nouvelles ne font pas la une

Cette sélection de livres est présentée en collaboration avec Les libraires  (Nouvelle fenêtre) .

L’allumeuse (Nouvelle fenêtre)

Suzanne Myre (Marchand de feuilles)

La couverture du livre L'allumeuse, de Suzanne Myre Photo : Marchand de feuilles

« Dans ce recueil, Suzanne Myre nous présente 12 nouvelles qui mettent en lumière des personnages qui ne laissent rien paraître de leur vraie nature. Ces histoires ont toutes en commun, outre leurs personnages écorchés, Montréal-Nord, le quartier où l’autrice a grandi. Tout au long du recueil, ces hommes et ces femmes laissent leur colère et leur goût amer de vengeance guider leurs actions. À la lecture de leurs histoires, il nous reste un élan de compassion. L’autrice nous fait passer à travers une gamme d’émotions, son humour sarcastique et ses finales inattendues nous donnent vite envie de passer à la nouvelle suivante. »

Valérie Morais, librairie Côte-Nord (Sept-Îles)



Nouvelles de l’autre vie (Nouvelle fenêtre)

Thierry Horguelin (L’Oie de Cravan)

La couverture du livre Nouvelles de l'autre vie, de Thierry Horguelin Photo : L'Oie de Cravan

« Thierry Horguelin est un maître de la nouvelle comme il s’en fait peu. Habilement, il nous invite dans son univers et arrive à nous faire accepter des situations plus qu’improbables. Dans la première nouvelle, il nous présente son double, un homme qui pastiche son style tout en utilisant son nom. Il sème un doute dans notre esprit au point que nous ne savons plus qui est l’auteur du livre. Par la suite, on le suit dans cette histoire d’un homme passionné par les modèles réduits, dans celle de cette jeune fille poursuivie par un monstre cauchemardesque dès qu’elle s’assoupit. Nous ne sommes pas étonnés lorsque des personnages de classiques s’invitent dans la version numérique de Madame Bovary. Le plus beau dans tout ça, c’est qu’Horguelin est un maestro de la chute, il nous emmène chaque fois où on ne l’attend pas. »

Marie-Hélène Vaugeois, librairie Vaugeois (Québec)

Coupables (Nouvelle fenêtre)

Ferdinand von Schirach (Gallimard, traduit de l'allemand par Pierre Malherbet)

La couverture du livre Coupables, de Ferdinand con Schirard Photo : Gallimard

« Après Crimes en 2011, poursuivant son travail d’alchimiste de l’écrit, Ferdinand von Schirach transforme dans Coupables le fait divers en chef-d’œuvre littéraire. Un trafiquant de drogue gourd faisant avaler du laxatif à un chien bouffeur de clés de consigne; une jeune fille croyant souffrir de maux d’intestins et accouchant dans une cuvette; un client portant plainte contre l’ancien président Reagan : l’avocat berlinois, écrivain sublime, expose la détresse humaine, la cupidité, la bêtise, les pulsions violentes et sexuelles, les petites choses déroutantes de la vie. Quinze brèves affaires criminelles, des histoires vraies, minutieusement construites, subtiles leçons de droit et d’humanité, où les coupables ne sont pas toujours ceux que l’on croit. »

Christian Vachon, librairie Pantoute (Québec)

Fin de mission (Nouvelle fenêtre)

Phil Klay (Gallmeister, traduit de l'anglais par François Happe)

La couverture du livre Fin de mission, de Phil Klay Photo : Gallmeister